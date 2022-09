Bunkerpop 2022: Stemmen van een nieuwe generatie

Written on 09/09/2022 at 14:38 by Jens Rademakers

Na het geweldige Bunkerpop van afgelopen zaterdag in Landgraaf – de 39ste editie alweer (!) – zou ik hier weer neer kunnen zetten hoe geslaagd het was. Ik zou voor de zoveelste keer de loftrompet af kunnen steken over het gepassioneerde team vrijwilligers dat bergen werk verzet, de kracht van de Oefenbunker om met kleine middelen iets groots te maken, de sympathieke wijze waarop lokaal en regionaal talent gepromoot wordt en het ijzersterke programma dat er stond (met voor mij als persoonlijke ‘top of the food chain’ headliner Pothamus – Wat een band, zeg!) en dan is daar geen woord van gelogen. Maar dat is een oude, stoffige hond zijn eeuwige trucje laten doen. Dat ik fan ben weten we nou wel. Foto’s: Sascha Teschner



Pothamus

Het leek me tijd het woord te laten aan de jongere generatie die gelukkig ruimschoots aanwezig was. Hier een dwarsdoorsnede van bands, artiesten en publiek die het stokje gaan overnemen. Waarbij eerst nog even een kleine ‘sorry’ aan die twee heren van de Key Sessions: De opnames van jullie leuke interview werden in de vuur van het spel (shame on me) per ongeluk gewist. Ouderdom komt nou eenmaal met gebreken…

Hoe dan ook, hier een impressie van Bunkerpop ’22. Het woord is aan Under False Names, die ik backstage na de Key Sessions tegen het lijf loop:

Goed, stel jullie maar eens voor. Om welke band gaat het hier? En wat voor muziek maken jullie?

‘Nou, wij zijn Under False Names en we maken hardcore punk, metalcore, deathcore, zeg maar een beetje van dit alles.”‘

Is het de eerste keer dat jullie op Bunkerpop staan?

‘Ik (Justin) ben nu 2 jaar zanger en voor mij is het de eerste keer Bunkerpop. Voor de rest van de band is het de tweede keer.’

Herinner ik me goed dat jullie ook een keertje in Café Bluff in Heerlen hebben opgetreden?

‘Daar hebben we vorige week nog gestaan, op het End Of Summer hardcore festival. Dat was heftig. Mensen hebben elkaar daar flink op het gezicht geveegd.’

Under False Names



Dat geloof ik. Er zullen er vast weer een paar van de bar zijn gesprongen, zoals het daar meestal gaat. En nu dus weer Bunkerpop.

‘Inderdaad. De eerste keer was geloof ik in 2018.’

En hoe beviel dat toen?

‘Dat was heel tof. Er wordt goed voor je gezorgd, een vet podium. Het is voor ons echt een thuiswedstrijd. We repeteren hier ook.’

Staan er buiten jullie eigen optreden vandaag ook andere bands op het podium die je interesse hebben?

‘Ik heb zelf wel zin in het optreden van Severant straks. Ik ken die gasten. Het is een soort donkere, psychedelische rock. Hele toffe band.’

Het programma lijkt sowieso wat harder en dan vorig jaar. Dat viel me wel op, ja…Goed, dan wens ik jullie veel succes voor het optreden. Ik weet dat het bij hardcore punk nog wel eens flink los kan gaan.

‘Als het publiek er een beetje naar is zeker!’

Melli

Van totaal andere muzikale orde was dan weer de Heerlense zanger Melli, die ik ook backstage even kon onderscheppen na zijn optreden:

Je staat hier de eerste keer als ik je goed begrijp?

‘Voor de eerste keer bij de Oefenbunker, ja.’

Wel al andere optredens achter de rug?

‘Ik heb tot nu toe dit jaar 9 shows gehad. Rick, waar ik mee heb opgetreden, had zich ingeschreven voor Zuiderstorm. Dat is een traject van Pop in Limburg. Daar was ik dan bij zijn show aanwezig, als special guest zeg maar. Daar heb ik dan elke show 3 nummers meegedaan. Dat waren al 7 optredens. En dan heb ik er nog eentje gehad op de IBA Bus, bij Wintertijd en nog een live performance die opgenomen werd. Dit was nummer 10.’

Dat gaat dus aardig snel met je. Hoe lang ben je bezig hiermee?

‘Vorig jaar april heb ik mijn eerste nummer uitgebracht. Ik ben nu zo’n anderhalf jaar bezig met opnemen, zingen en een jaartje echt met publiek.’

Ik ben er niet heel erg in thuis, maar je zit dus meer in de R&B ? Wat zijn je grootste inspiratiebronnen?

‘Inderdaad, R&B. Mijn grootste inspiratiebron is sowieso The Weeknd, hoe kan het ook anders? Zijn album After Hours is eigenlijk een heel nieuw genre, waar we bovenop gesprongen zijn. Rick heeft mij de fijne kneepjes geleerd nadat ik bij hem voor het eerst in de studio kwam. Daarna is het een beetje vanzelf beginnen te lopen. The Weeknd in ieder geval op een, Drake op twee en ik denk Ed Sheeran op drie.’

Wat vond je van optreden op Bunkerpop?

‘Ik vond het leuk om te doen. Ik was verrast dat er al zo veel mensen waren, ondanks dat het nog zo vroeg op de dag was.’

Bunkerpop staat normaal gesproken natuurlijk bekend om de wat rauwere, hardere, alternatieve muziekgenres. Kun je dat ook appreciëren?

‘Ik kan alle muziek eigenlijk wel appreciëren, ja. Ik luister zelf naar verschillende dingen, Sam Smith, Adele…dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik ben dit jaar met mijn ouders naar The Eagles geweest.’

Je blijft dus ook nog een beetje hangen voor de andere bands?

‘Zeker weten. De mensen die voor mij gekomen zijn en andere bands ga ik ook supporten.’

Julia en Dean (foto: Jens Rademakers)

En het Bunkerpop publiek? Behalve de oer-Bunkerpoppers en steeds meer buurtbewoners die het festival tijdens corona in de armen hebben gesloten zag ik ook flink wat jongeren die pas net de weg naar de festivals en concertpodia gevonden hebben. En die gingen goed los. Dat stemt hoopvol. We pikken er eens twee uit. Aan het woord Julia en Dean:

En? Onder de indruk van de bands?

D: ‘Die band net was echt sick!’

J: ‘Heisa, de Belgen, geloof ik. Dat is echt mijn soort muziek.’

Zijn jullie voor de eerste keer hier?

J: ‘Ik wel en ik vind het echt super leuk’.

D: Voor mij is dit de tweede keer.’

J: ‘Hij woont hier in de buurt.’

D: ‘Zij komt uit Amsterdam.’

Da’s wel een stukje verder weg. Komen jullie vaker naar concerten hier in de buurt?

D: ‘Ik was vorige week zaterdag in Bluff, bij het hardcore festival.’

En welke bands vonden jullie vandaag voor de rest leuk?

D: ‘Ik vond die hardcore band in het begin, Under False Names of zoiets, wel ‘goor’.’

J: ‘Die waren leuk, ja.’

Bunkerpop en de Oefenbunker hebben normaal gesproken vaker dit soort bands. Die stijl wordt in deze regio ook veel gespeeld.

J: ‘Je ziet ook wel aan het publiek dat ze dat soort bands over ́t algemeen leuk vinden. En ik zie ook allemaal mensen met Graspop-shirts lopen, daar ben ik ook geweest.’

D: ‘Ik heb hier geloof ik ook al 7 of 8 keer de naam Jera-On-Air horen vallen. Daar zijn wij ook geweest.’

Bunkerpop bedankt alweer. Bedankt voor de goede sfeer, bedankt voor het uitstekende programma en de nooit aflatende inzet. En met een nieuwe generatie die zich aandient kunnen we alleen maar positief vooruit kijken. Op naar de volgende edities!

De 39 ste editie van Bunkerpop vond plaats op 1 en 2 september 2022 op de parkeerplaats voor de Oefenbunker in Landgraaf.

Line up: Pothamus (BE), Severant, Heisa (BE), Sooma (CH), The Lost Tapes (DE), Lake Louise Under False Names, Freaky T, Melli, Never Without, Wolfbox, ParkstadPopstad: next generation, The Key Sessions, PSPS talents, Dinie Viniellie, DJ King Mobe, DJ SandySaar, DJ Ruben, DJ Krissy