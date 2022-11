Rats and Daggers en De Kakkerlakke

Written on 31/10/2022 at 12:08 by Jens Rademakers

Afgelopen vrijdag 21 oktober was er weer eens een interessant concertje in de Oefenbunker. Eigenlijk had ik me voorgenomen dit keer geen verslag te doen en puur en alleen voor eigen vermaak te gaan. Dat laatste kwam verder wel goed. Wat het eerste betreft bleek het bloed toch weer even te kruipen waar het niet gaan kan. Alleen al omdat ik deze twee bands zeker niet anoniem de revue wil laten passeren. Een heel klein verslagje, dan toch maar, vanuit de Oefenbunker. Om het af te leren… Foto’s: René Bradwolff

Met onder andere een uitverkochte Joost in de Nieuwe Nor en ook nog eens rekening houdende met de rete conservatieve ‘veilig is heilig keuzes’ die op dit moment andere potentiële concertgangers helaas te vaak maken was wel weer een beetje te verwachten, dat het voor dit concert niet storm zou lopen. Desondanks kreeg het kleine groepje aanwezigen een uitstekende show voorgeschoteld. Op de eerste plaats door De Kakkerlakke uit Maastricht, die openden. Da´s een punkband die eerlijk gezegd alles behalve Maastrichts klinken, want bij Maastricht denk ik toch al snel aan een paar hardcore brulboeien. De Kakkerlakke maken er met een hoop humor en zelfspot een feestje van. Want laten we eerlijk zijn: Wie kent er niet een Sonja, waarvan je je afvraagt of ze eigenlijk de satan is? Kakkerlakke bedankt, ontzettend gelachen om jullie toch wel bijzondere thema´s.

Daarna stond Rats and Daggers uit Utrecht op het programma. Deze band was me al uitermate positief opgevallen bij de Punk Cirkel onlangs in de Nieuwe Nor, vooral vanwege hun fenomenale frontvrouw. Ik zou de band overigens ernstig te kort doen als ik ze als zomaar een punkbandje zou definiëren, want ze zijn wel veel meer dan dat. In hun muziek zitten net zo goed sterke noiserock- en sludge invloeden. En net als in de Nieuwe Nor kreeg de band het ook dit keer weer voor elkaar een dampende show neer te zetten.

Rats and Daggers komt nog een keertje terug. Zaterdag 17 November spelen ze in Café Bluff in Heerlen. Niemand heeft nu nog een excuus om verstek te laten gaan. Geloof me nou maar, die willen jullie echt niet missen.