Written on 14/11/2022 at 14:20 by Sam Reneerkens

Vanavond was te gast bij het C-Blues festival in het Cultuurhuis van Heerlen. Het Cultuurhuis in Heerlen heb ik helaas nog niet eerder bezocht. Bij binnenkomst in het café schrik ik enigszins van de leeftijd. De gemiddelde leeftijd van het publiek ligt ergens rond de 68 jaar. Een bijzondere avond waar ik kennis heb mogen maken met de nieuwere blues bandjes van Nederland maar ook niet te hard mocht klappen. Tekst: Sam Reneerkens / Foto’s: Nicole Bolton

John Hendrix presenteert vanavond de gehele avond alle acts. John is werkzaam voor L1 radio en hij presenteerde jarenlang programma’s zoals ‘Groovetime’, ‘Best of Jazz’en ‘Jazz tussen 5 en 6’. Binnen de provincie Limburg wordt hij ook gezien als een van de echte kenners van Blues.

De avond begint met de Gloomy Mess. Een Belgisch/Nederlandse nieuwe blues band. Met veel liefde voor de muziek speelt deze band elk blues nummer perfect. Frontvrouw Elke Nijst straalt toch wel het meeste van de band. Met een perfecte stem die goed samenvalt met het gitaarspel van de muzikanten worden de mooiste Blues nummers gespeeld. Het optreden nadert het einde en John komt richting het podium. Hij tikt op zijn horloge en houdt nauwlettend de tijd in de gaten. Om stipt 00:00 moet de muziek uit en John wilt natuurlijk niet dat de andere twee bands straks te weinig tijd hebben.

We gaan verder met act twee van de avond. Na een eerste waarschuwing van een oudere bezoeker dat mijn mede -bezoekers te luidruchtig waren is het zoeken naar het geluidsniveau wat we dan wel mogen maken. Mogen we klappen? Mogen we juichen? Mogen we überhaupt praten? Een voordeel is wel dat er optimaal kan worden genoten van de muziek zonder dat je je stoort aan luidruchtige jongeren want die zijn er vanavond niet.

John Hendrix komt weer naar het podium. Met zijn zwarte pak lijkt het een beetje op de Jan Smeets van de avond. “Het is tijd voor act twee van de avond. Nienke Dingemans is nog maar 17 jaar oud.” “Ik ben inmiddels al 18” zegt Nienke. Desondanks heeft John zich goed ingelezen en veel kennis over de muzikanten die vandaag een optreden geven. Inderdaad een echte kenner op het gebied van Blues.

Nienke Dingemans is een 18 jarige singer-songwriter uit Ossendrecht. Naast haar solo optredens is Nienke ook frontvrouw van Mindblow, een jonge bluesband uit Bergen op Zoom. Nienke wordt door velen gezien als een nieuw jong blues talent. Ook haar album ‘Devil On My Schoulder’ wordt door veel recensenten als een goed album gezien.

Nienke Dingemans start haar optreden en weet een goede mix van country en blues muziek te spelen. Ze zingt erg goed en het gitaarspel van de ondersteunende bandleden is ook prima. Tussen de liedjes door vertelt Nienke iets over haar privé leven. “De meeste jongeren van mijn leeftijd luisteren naar Top 40 muziek maar ik ben blij dat ik nog met bluesmuziek bezig kan zijn.” Het optreden sluit ze af met een cover van de bekende Zweedse band ABBA. Een nummer dat erg goed valt bij de oudere vrouwen en het jongere publiek. De mannen kijken een beetje ongemakkelijk om zich heen. Wordt hun blues avond nu verpest door een songfestivalklassieker? Met dit laatste nummer laat Nienke echter zien dat ze van alle kanten thuis is en veel verschillende soorten nummers kan zingen. Een erg goede zangeres die met de juiste liedjes straks wellicht nog ver kan komen.

Na het optreden van Nienke is er wederom ongeveer 30 minuten pauze zodat alles kan worden klaargezet voor de volgende band. Ondertussen gebruik ik deze kans om aan een mevrouw te vragen wat ze tot nu toe van de avond vindt. Ze leunt half tegen de bar en geniet van haar speciaal biertje. Heeft u het een beetje naar u zin mevrouw: “Ja tuurlijk een gezellige avond met goede muziek wat wil je nog meer! En die Nienke die gaat nog ver komen met haar stem.”

Een iets jongere meneer met een mooi opvallend overhemd weet de avond in één zin samen te vatten: “Speciaal bier, teveel oude mensen, goede bands maar ik mis iets speciaals.”

Het is tijd voor de laatste act van de avond: The Dibs! De frontzanger komt in een zwart outfit het podium op geklommen. Met bretels over zijn zwarte hemd straalt hij helemaal. In de achtergrond staan vier muzikanten die de zanger muzikaal ondersteunen. Zwarte schoenen, grijze pantalon, zwart overhemd en een rood bordeaux chique jasje. We gaan terug naar de jonge jaren van Blues en de outfits van deze band passen daar perfect bij! Met drie gitaristen, een drummer en een zanger is dit toch wel de blues band van de avond. ‘Perfect voor een personeelsfeest!’ Schreeuwt een bezoeker. Dit is inderdaad de typische blues band waar je gewoon vrolijk van wordt. De frontzanger vertelt over zijn hart operatie en dat hij hierdoor een tijdje uit de running is geweest. Ook vertelt hij dat een nieuw album er aan komt maar dat deze pas in het voorjaar van 2023 zal verschijnen. Enige vertraging. Ondanks de goede start van het optreden zijn er soms iets teveel gitaar solo’s . Desondanks is dit toch wel de beste band van de avond. Plotseling stormt dezelfde oudere bezoeker, die ons eerder op de avond al had gewaarschuwd, kwaad naar ons toe. ‘Nog een waarschuwing en jullie verlaten deze zaal.’ Blijkbaar waren de bezoekers die om ons heen stonden iets te luid en mochten ze niet praten. The Dibs spelen ondertussen rustig verder en sluiten de avond op een rustige manier af. Ze hebben het geluk dat John ze toestemming geeft dat ze nog twee extra liedjes mogen spelen. ‘Oké vooruit nog twee dan’, zegt de frontzanger. Stipt 00:00 stopt de band en gaat iedereen braaf naar huis. Het café stroomt al snel leeg.

Het C-Blues festival laat zien dat Blues nog geen vergane glorie is en dat zelfs sommige jongere muzikanten zich weer aan Bluesmuziek wagen. Het is echter jammer dat dit niet terug te zien is bij het publiek en dat er maar weinig jongeren vanavond naar het Cultuurhuis zijn gekomen. Zowel The Dibs als Nienke als Gloomy Mess spelen prima optredens gedurende deze toch wat koudere avond in Heerlen.