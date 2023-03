Een aanstekelijk leuk dansfeestje met Personal Trainer

Eén van de leukste, nieuwe Nederlandse bandjes mocht het publiek in Heerlen overtuigen en dat deed de band verdomd aardig! Foto’s: René Bradwolff

Aan Tom Harden (a.k.a. Bumble B Boy) de eer om de mensen alvast te voorzien van een warmin up. In zijn imkeroutfit en bijgestaan door een drummende en een saxende zonnebloem werd er gestart met het levensverhaal van Bumble B Boy. Als mislukte kinderentertainer in Australie zoekt hij zijn heil in Nederland. Hier richt hij zich op het vermaken van volwassenen met zijn chaotische mengelmoes van punk, jazz en rare gitaarriedeltjes. Het is een vreemd schouwspel op het podium en pas bij het laatste nummer lijkt er iets van energie tussen band en publiek te ontstaan. Het drietal verliest zichzelf in een poging om iets origineels neer te zetten. Jammer, want talent ontbreekt er zeker niet.

Na de warming up mocht Personal Trainer de mensen in beweging zien te krijgen en dat lukte vanaf de eerste noot. Zes man en één dame sterk op het podium. De band vliegt er energiek in en zanger Willem Smit weet zijn kwaliteiten als personal trainer meteen te benutten en neemt ons mee in zijn aanstekelijke energie. Is het een beetje flauw en cliché af en toe? Ja, maar het werkt heel goed. Muzikaal zit er veel afwisseling in en de lekkere basis van indierock wordt voorzien van gekke ritmes, fluitjes, discodeuntjes en rare geluidjes. De band bracht vorige jaar het album “Big love blanket” uit en nummers als The Lazer en Key of Ego krijgen veel radiotijd. Naast de “bekende” nummers staan er op het album nog een paar nummers die live echt heel goed uit de verf komen. Former Puppy is een heerlijke meezinger. Texas in the Kitchen is een bezwerend opbouwend nummer. Het nummer Milk is het muzikale hoogtepunt van de set. Ik heb zelden iemand zo overtuigend horen zingen over het drinken van melk uit het pak. Na de gebruikelijke toegift volgt er nog een hilarisch einde. Er wordt een paar sokken verkocht aan een fan. Het publiek wil meer en weigert de zaal te verlaten. De band zet daarop een 3e en laatste toegift in en veegt eigenhandig de zaal leeg met een geïmproviseerde polonaise. Dit zorgt weer voor een flinke wachtrij bij de merch. Ik zie lachende bandleden, lachende concertgangers en ik heb zo een vermoeden dat de cd’s en elpees als warme broodjes over de toonbank vlogen. Deze band gaan we in grotere zalen terugzien!

Gezien: Personal Trainer in Poppodium Nieuwe Nor (Heerlen) op donderdag 9 februari.