Hard in Heerlen beleeft met Doodseskader een vliegende start

Written on 22/02/2023 at 10:37 by Marco Smeets

Nadat de verbouwde Nieuwe Nor na de laatste coronagolf haar deuren heropende was de kritiek niet mals. De programmering zou te ‘commercieel’ zijn, te zeer gericht op het jongste publiek en vooral te braaf. Inmiddels is de zaal er in geslaagd om de meeste criticasters de mond te snoeren. Niet in de laatste plaats door de aankondiging van een nieuw concept: Hard in Heerlen. Onder deze naam worden veelbelovende talenten en gevestigde bands uit de stevigste genres geboekt. De reeks werd in de week voor de carnaval afgetrapt door het Belgische duo Doodseskader. Foto’s: René Bradwolff.

Eigenlijk werd de reeks afgetrapt door de Heerlense rapper Amni Six, die samen met de Hoensbroekse zangeres Stephany Joanna en collega rapper iii-scar het voorprogramma mocht verzorgen. Doodseskader heeft liever geen metalbands als support omdat ze vindt dat haar publiek open hoort te staan voor andere geluiden. Net zoals ze zélf ook graag buiten de metalen lijntjes kleurt. Aanvankelijk had het publiek er merkbaar moeite mee maar uiteindelijk werd het puike optreden beloond met een welgemeend applaus.



Toch was het overduidelijk Doodseskader waarvoor de zaal behoorlijk vol stroomde. En dat is niet vreemd want bassist Tim de Gieter kennen we van Amenra en drummer Siegfried Burroughs verdiende zijn sporen bij o.a. Kapitan Korsakov. Klinkende namen dus, maar dat neemt niet weg dat Doodseskader ook zonder die context een naam is om U tegen te zeggen. Haar dwingende zware mix van sludge, hardcore, electronica en post-metal met spoken word, rap, shouts, screams en grunts ging er, ondersteund door prachtige graphics, dan ook in als zoete koek. Luttele dagen na de energieke show van Personal Trainer leek Doodseskader de Nieuwe Nor definitief wakker te schudden uit een lange coronaslaap en dat smaakte naar meer. En nu maar hopen dat Hard in Heerlen een blijvertje is.

Gezien: Doodseskader en Amni Six, Stephany Joanna & iii-scar in Poppodium Nieuwe Nor op zaterdag 11 februari.

Meer Hard in Heerlen: Wiegedood en Autarkh (16 maart), Ensiferum (7 april), Siamese en Resolve (15 april), Aviana (7 mei), Future Palace (8 oktober).