Morgensoll zet Indonesische metal op de kaart.

Written on 19/05/2023 at 11:41 by Barry Hodiamont

Het wordt een traditie om op mijn verjaardag een concert mee te pikken. Vorig jaar stond ik in een uitverkochte Lanxess Arena bij een overweldigend optreden van Tool. Een groter contrast met het “verjaardagsconcert” van dit jaar is er haast niet. Met tien mensen in de Oefenbunker kijken naar Morgensoll, een post-metal band uit Indonesië.

In de aankondiging op de Facebookpagina van de Oefenbunker staat dat er vandaag een vijftal artiesten op het podium zouden staan. De vierkoppige band en vocaliste Denisa, die op de eerste Europese tour van de band mee mag als gast. De reden voor deze wereldreis is de boeking op dunk! Festival in Gent. Daar mag de band op 19 mei het podium delen met Amenra, Mono en andere grootheden uit de post-metal wereld. Helaas waren er problemen met de visa van de bassist en Denisa en dus zien we vandaag een trio en zal de band de tour ook als drietal afmaken. Inventief zijn ze wel. Zo heeft de bassist alle nummers ingespeeld en als bestand opgestuurd, waardoor tijdens het optreden de basgitaar wel meespeelt vanuit de laptop.

Tijdens het optreden is dit niet te merken, behalve aan het feit dat de twee gitaristen en drummer niet kunnen improviseren, maar zich strak aan de nummers moeten houden. Dit doet niks af aan de kwaliteit. Lang uitgesponnen nummers, met intense stukken en ook een aantal rustmomenten. Het repertoire van de band is nog niet heel uitgebreid (drie losse nummers en een album met vier songs) en dus is het optreden na 45 minuten ook klaar. Talent is er genoeg in elk geval en deze jongens hebben absoluut de gunfactor. Vanuit Jakarta naar Landgraaf en Gent met je gitaar, je effectpedalen, een beperkt setje drumstokken en een snaredrum. De rest wordt geleend van bands die ter plekke spelen of ter beschikking worden gesteld door de venue. Do it yourself mentaliteit in de puurste vorm.

Na afloop van het optreden heb ik nog even een praatje met ze gemaakt en zo kom je er achter dat in Indonesië een hechte, doch kleine metal/hardcore scene is. (bandtip: Amerta). De band kijkt er heel erg naar uit om hun muziek voor te stellen aan een iets groter publiek en beschouwt het als een hele eer dat ze op dunk! mogen spelen. Na het festival volgen nog twee optredens is kleinere café’s en dan vliegen ze weer terug naar huis. Wellicht opent deze band een deurtje voor andere bands en sijpelt er wat muziek door naar deze kant van de aardbol. Eén ding heeft deze avond wel weer duidelijk gemaakt: muziek is universeel en verbindend.

Gezien: Morgensoll in de Oefenbunker, Landgraaf (17 mei 2023)