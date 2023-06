Verschillend en meeslepend: Psychonaut en Takh

Written on 08/06/2023 at 21:09 by Barry Hodiamont

Een volledig Belgische editie van Hard in Heerlen op 25 mei. Twee bands die niet veel meer van elkaar kunnen verschillen dan Psychonaut en Takh. Echter één overeenkomst is er te ontdekken: meeslepend. Wederom een te gekke avond in de Nieuwe Nor. Foto’s: René Bradwolff

Een bijzondere band opent de avond. Het Gentse Takh werd gevormd uit de band Black Heart Rebellion. De bezetting van de band werd onlangs uitgebreid met zangeres Annelies van Dinter, die ook de drums voor haar rekening neemt. De muziek van het viertal laat zich moeilijk in een hokje stoppen. Het is experimenteel, dreigend, donker met soms een Middeleeuws tintje. Zanger Pieter Uyttenhoven zit het gehele optreden op zijn kruk achter zijn harmonium en dit instrument geeft de muziek een extra laag. Heel bijzonder is de samenzang, waarbij de zanger zijn emoties de vrije loop laat en de zingende drumster heel koel aanvult en soms ook een hele song voor haar rekening neemt. Nergens explodeert het, maar het blijft constant spannend, opbouwend en intens. Na afloop van de avond deelden veel mensen de mening dat Takh interessanter was dan Psychonaut. Tijdens het schrijven van deze recensie staat het album op (afgelopen week gereleased) en wat mij betreft een kanshebber op een topnotering in mijn jaarlijst.

Psychonaut mag het publiek daarna uit een soort trance wekken. Ook nu weer moeilijk te omschrijven qua genre. Het is stonerrock, doom, sludge, post-metal, met een klein vleugje Pink Floyd en een forse scheut Duvel. De band uit Mechelen is een geoliede machine, aangedreven door de drums van “Ollander” Harm Peters (Ikiga). Stefan de Graef (Hippotrakor) en Thomas Michiels zorgen voor het gitaar- en baswerk. De setlist bestaat uit een mix van nummers van hun beide albums. De 2 frontmannen zijn goed op elkaar ingespeeld en zorgen ook voor een goede interactie met het publiek. Het begin en einde van de show zijn echt geweldig, maar in het midden lijkt er even iets van een sleur te ontstaan. Gelukkig zit er in de nummers genoeg opbouw, zodat bij elke explosie iedereen weer bij de les wordt gehaald. Hoogtepunten van de avond zijn : All your Gods have Gone, Sananda, Interbeing en natuurlijk de “classic” The Fall of Consiousness.

België was natuurlijk al een beetje het “beloofde land” voor de alternatieve muziekliefhebber, maar nu begint het ook stilaan deze status v.w.b. de metal te krijgen. Wellicht is het nu al tijd voor een spin-off van dit concept: Belgisch Hard in Heerlen. Ik heb nog wel een mooi lijstje liggen als daar behoefte aan is ;-)

Psychonaut en Takh speelden op 25 mei in poppodium Nieuwe Nor, Heerlen