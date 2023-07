ParkCity Live, culturele diversiteit op alle vlakken

Written on 05/07/2023 at 13:52 by Sam Reneerkens

Afgelopen weekend vond in Heerlen alweer de tiende editie plaats van ParkCity Live. Een festival dat bruist van de diversiteit, bekende hits, lekker eten en vooral toch echt wel gezelligheid! Wie jaarlijks naar ParkCity live gaat merkt dat dit festival eigenlijk al heel erg groot geworden is. Misschien zelfs te groot want meer mensen willen gaan! Tickets verkopen in amper een paar minuten uit, er komt steeds meer randprogramma bij en het festival lijkt elk jaar nog beter te worden. Sommige mensen vinden de line-up van dit jaar maar matig terwijl een ander weer roept dat het om de sfeer gaat. Ach ja, iedereen tevreden houden is vandaag de dag haast onmogelijk geworden. Foto’s: Kevin Cordewener

Op zaterdag staan er al flink wat mooie namen geprogrammeerd. Denk aan Son Mieux, Dirty Dadies, Within Temptation, Antoon, Ronnie Flex & The Fam, Gerard Ekdom, een mystery guest en zelfs nog veel meer! Bij binnenkomst op het terrein merk ik hoe makkelijk alles loopt. Geen rijen bij de beveiliging, geen problemen bij het omdoen van de bandjes en het loopt goed door. Gerard Ekdom weet de dance stage plat te draaien met hits. Even rustig zitten in de lounge area en ik merk dat ondanks de heerlijke kussens er massaal gezocht wordt naar een partner voor ene Bianca. Helaas geen succes! De presentator van de speed date caravan heeft wel al andere mensen vandaag samengebracht. Love is in the air! Want naast deze speciale caravan worden er ook bruiloften georganiseerd. Koppeltjes verklaren elkaar de liefde gedurende speciale bruiloften die ParkCity live organiseert. ‘Ik zit vol voor vandaag’ roept de ceremoniemeester! Een ongekend succes dus. Ook de tent van Lex heeft dit jaar weer een geweldig programma. De dragqueen show maar ook de Gilles Proust & De Gillets zijn shows die je eigenlijk niet wilt missen. De dance stage staat zoals we gewend zijn elke editie weer afgeladen vol. Met een geweldige decoratie in het plafond danst jong en oud op alle beats. In de avond is er zelfs een mystery guest. Een meisje denkt dat Kalvijn komt , een jongen roept Fred Again en een andere jongere denkt dat het Natte Visstick zal zijn. Die laatste act was helemaal juist. De act die veel jongeren uit Parkstad willen zien! Gedurende Son Mieux komt er wat regen. De mensen die geen poncho’s of regenjassen hebben meegenomen hoeven niet verdrietig te zijn. Mensen klappen hun poncho’s massaal uit om andere mensen te helpen en hordes mensen schuilen onder een enkele poncho. Wat een mooi gezicht! Son Mieux speelt ondertussen mooi door. De Dirty Daddies sluiten vervolgens met geweldige covers de eerste dag van ParkCity live af.

Op zondag kun je onder andere genieten van Goose, Snelle & De Lieve Jongens Band, Triggerfinger, Davina Michelle, Bankzitters, Querbeat, Tony Junior en Kriss Kross Amsterdam. De Belgische band Goose heeft na vijf jaar een nieuw album uitgebracht genaamd ‘Endless’. Deze band zit muzikaal top in orde en wist vorig jaar het publiek van Pukkelpop plat te spelen. Op ParkCity live doen ze hetzelfde. Vervolgens kunnen we genieten van alle hits die Snelle al heeft gemaakt. Blijven Slapen, De Overkant, De Laatste, Ruggengraat, hit na hit klinkt er op het veld van ParkCity live. Niet verrassend dat hij gedurende het Pinkpop weekend nog twee keer een voetbalstadion uitverkocht voor twee concerten van hem. Vervolgens is het tijd voor Davina Michelle. ‘Wat een diva’ roept een mevrouw. ‘Dat mag ze ook zijn ‘ roept een ander. Ook Davina heeft inmiddels hit na hit op haar naam staan. Ze zingt loepzuiver en weet indruk te maken met haar recent hit Beat Me waarvoor ze een hele drumband heeft meegenomen.

Even wennen aan de retourtoken

Ook ParkCity live werkt net zoals Pinkpop dit jaar met de retourtoken. Bij binnenkomst op het terrein ontvang je een geel neon muntje in dit geval de retourtoken. Wanneer je een drankje bestelt lever je de retourtoken in en ontvang je jouw drankje. Nadat je bekertje leeg is lever je deze weer in bij de bar en ontvang je weer een retourtoken. Let wel eventjes op! Wanneer je de retourtoken of je bekertje kwijt bent kost je dat een half muntje. Na een kijkje te hebben genomen bij de bar blijkt dat enkele festivalbezoekers nog moeten wennen aan dit idee. Een enkeling verliest dan ook soms een retourtoken of bekertje. Desalniettemin is er al veel minder afval op het terrein te vinden dan bij de voorgaande edities.

De organisatie weet wat de bezoeker wil

Dit jaar zijn er echt veel ‘feestbands’ geboekt denk aan Querbeat, Dirty Daddies en Muyayo Rif. Eigenlijk is dit ook juist wat het publiek van ParkCity Live zoekt. Bij Triggerfinger was het veld haast uitgestorven terwijl bij een Quearbeat de ene na de andere jongere naar de moshpit rent. Ook dj’s Kriss Kross Amsterdam zetten het veld op de kop. Mensen gaan op elkaars schouders zitten, de lichtjes op de telefoons gaan aan, er wordt massaal meegebruld met de bekende hits terwijl de serieuze bands het publiek moeilijker mee krijgen.

Mensen komen naar ParkCity live om te genieten van de sfeer, om bij te kletsen, om te genieten van de culturele randprogramma’s maar om vooral ook te feesten. Bijzonder om te zien hoe families zich massaal kunnen amuseren met dezelfde bands. Na Kriss Kross Amsterdam op zondagavond wordt het stil. ‘We want more!’ schreeuwt een moeder met dochter naast mij. ‘BOEEE’ roept iemand anders. Helaas het zit er dan toch echt op. Presentator Bart grapt met de organisator van ParkCity dat het festival volgend jaar vijf dagen lang zal zijn. ‘Vijf dagen?’ vraagt iemand achter mij. ‘Nee, dat is maar een grapje’ zeg ik. ‘Ooh…’ Tja…het zou kunnen ook nog maar het is praktisch gezien onmogelijk. Het festival barst uit zijn voegen maar dat is alleen maar een heel goed teken gedurende deze dure tijden om een festival te organiseren. Het is zelfs een luxe en compliment dat zoveel mensen dit geweldige festival willen bezoeken.