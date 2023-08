Coma Bookings & Café Bluff present…

Written on 28/07/2023 at 11:19 by Jens Rademakers

Het bezoeken van concerten stopt voor de meesten van ons natuurlijk niet ergens bij Onderbanken. Er is altijd veel respect voor iedereen die probeert dingen in gang te zetten. Daarom was het ook voor ons triest nieuws, dat Café de Meister in Geleen ermee ging ophouden. De Meister was een mooi podium voor alternatieve muziek, vooral voor de hardere muziekgenres, waar ook flink wat mensen uit de Oostelijke Mijnstreek regelmatig naartoe gingen. Voor een concert dat eigenlijk nog in de Meister zou plaatsvinden, moest Coma Bookings, die regelmatig concerten in de Meister boekten, uitwijken naar een andere gelegenheid. Men vond onderdak in hartje Heerlen. Op 14 juli stonden Cold Grip, Promille Kartell, Smokebomb, Brick by Brick en Cutthroat in Café Bluff op het podium. Het werd een geweldige avond. Dit smaakte naar meer. Tijd om de hoofdrolspelers van dit uiterst succesvolle gelegenheidscombi tussen 046 en 045, Marco Mattheij van Coma Bookings en Marcel Franssen van Café Bluff aan het woord te laten.

We beginnen bij Marco… Hoe is op de eerste plaats bij jou het trieste nieuws binnen gekomen dat Laurent met Café de Meister ging stoppen? Behalve dat jij er natuurlijk veel organiseerde zijn jullie ook goede vrienden.

‘Het nieuws sloeg natuurlijk in als een bom. Ik heb natuurlijk contact met Laurent en het was altijd wel vechten voor het blijven bestaan. Niet makkelijk dus. Een beetje vallen en weer opstaan. Maar er zijn overal grenzen. Ik vind het mega jammer, zo’n unieke plek ga je niet meer snel vinden. Maar Laurent moet vooral aan z’n eigen gezondheid denken, dat is het belangrijkste.’

Hoe ben je bij Café Bluff terechtgekomen om naar uit te wijken?

‘Je weet dat je nog shows open hebt staan en dat je er alles aan wil gaan doen om die bands toch nog een podium te bieden. Dan ga je hengeltjes uitgooien in de regio en Marcel is daarin natuurlijk geen onbekende. Blij dat ie open stond om te helpen.’

Ik vond het een zeer geslaagd concert. Was het ook voor COMA-bookings succesvol?

‘Ik zeg altijd dat als de zaal/venue-eigenaar tevreden is, dan ben ik dat ook. Vervolgens zie je natuurlijk de sfeer bij de mensen die langs zijn gekomen, die het goed naar hun zin hebben. Dan geniet ik ook. En natuurlijk de bands die lol hebben.’

Dit 045/046 gelegenheidscombi tussen Bluff en COMA smaakte naar meer. Gaan jullie zoiets vaker doen?

‘Ja, als het aan mij ligt wel. Ligt er puur aan wat er langs komt qua tourende bands, met de wensen die daarin meekomen.’

Ik weet dat je vroeger ook wat dingen in de VOLT deed. Zit dat weer in de planning? Of evt nog andere locaties?

‘Klopt. Er is inderdaad al meteen een gesprek geweest met VOLT in Sittard. Zij helpen ons met de show van Death Before Dishonor op 7 augustus en met Worst uit Brazilië op 30 september. Beiden gaan plaatsvinden in het kleine zaaltje, met een laag podium en capaciteit voor 150 man. Lekker klein dus. De interesse is er van beide kanten om in de toekomst meer dingen te gaan doen. Verder ook een gesprek gehad bij de Azijnfabriek in Roermond, ook positief. Gesproken met Maurice Gijsbers van de Muziekgieterij in Maastricht, die ook open stond om te kijken wat daar eventueel mogelijk is. En ook contact gehad met Dynamo in Eindhoven, waar ook interesse is. Dus we blijven zeker niet stilstaan.’

En nu dan het woord aan onze eigen bekende caféhouder, Marcel Franssen…

Hoe is bij jou het trieste nieuws binnen gekomen dat Laurent met Café de Meister ging stoppen?

‘Het nieuws van De Meister heb ik via Facebook vernomen. Kwam wel hard binnen.’

Kwam je zelf wel eens als bezoeker in de Meister?

‘Ik ben zelf inderdaad regelmatig naar shows geweest in De Meister.’

Jullie zitten een beetje in dezelfde situatie. Een alternatieve kroeg voor de hardere muziek, maar zonder subsidiekraantje. Wat doet dat met jou/jullie als je hoort dat lotgenoten, om welke redenen dan ook, het niet meer trekken?

‘Het is altijd klote om te horen dat een collega, om wat voor reden dan ook, ermee moet stoppen. Het is keihard opboksen tegen steeds hogere kosten. Je moet dit echt wel met heel veel passie doen en dan nog is dat geen garantie. Het doet mij ook altijd beseffen dat dit avontuur niet oneindig is en je er toch voor moet zorgen iets achter de hand te hebben.’

Hoe kwam Marco Mattheij bij jou terecht?

‘Marco stuurde mij een berichtje met de vraag of ik het nieuws over De Meister al gehoord had en of het mogelijk was enkele shows te verplaatsen.’

Wat vond je verder van de show?

‘Ik heb enorm genoten van alle bands. Toch bijzonder dat bands uit L.A. en N.Y. in zo’n klein tentje in Heerlen staan te spelen.’

Het gelegenheidscombi tussen 045 en 046 smaakte naar meer. Gaan jullie dit vaker doen?

‘Het is wel de bedoeling dat deze samenwerking een vervolg krijgt.’

Bedankt heren, veel succes verder en hopelijk tot een volgende keer!