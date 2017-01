Luc hat jet tse vertselle

Written on 23/11/2016 at 09:29 by Lidia Carreno

POST is een organisatie die enkel uit vrijwilligers bestaat. Zonder subsidie en op eigen kracht is zij gevestigd in het voormalige postkantoor van Kerkrade centrum. Een bijzonder pand binnen de Kerkraadse gemeenschap. Foto’s: Yves van den Hof

Vroeger, toen de mijnen nog open waren, kwam hier de post binnen vanuit heel Europa. Het is ook een symbolisch pand, omdat POST bedoeld was als onderzoeksproject na de mijnsluiting. De vraagstelling is: “Kan kunst nog een bijdrage leveren aan de gemeenschap?” Hiermee is men vijf jaar geleden begonnen. In de voorbijgaande jaren zijn er heel wat kunstenaars geweest die hun werk tentoonstelden. Iedereen mag zich namelijk aanmelden onder de voorwaarde dat het werk een duidelijke boodschap heeft. Een bijdrage die mensen aan het denken zet.

Luc Lodder heeft ook een boodschap. Hij is iemand die graag voor een ander klaar staat en veel bezig is met de wereld om hem heen. Regelmatig voert hij dan ook discussies op social media, om een maatschappelijk vraagstuk of thema te bespreken, en accepteert daarin verschillen van mening en andermans denkwijze. Luc kon sommige zaken in de wereld niet meer aanzien en begon een jaar geleden aan het kunstproject I Have Something To Say. Of op zijn Kerkraads: Ich Han Jet Tse Vertselle.

We komen binnen en zien een rode draad. “Op zijn Amerikaans: Red Tape, oftewel bureaucratie,” vertelt Luc. We beginnen bij de opwarming van de aarde. De timeline is zichtbaar langs de rode tour-guide. Hij leidt ons langs allemaal wegen en paden die wij als mens bewandelen. Wat we negeren en wat we willen zien. Dit maakt hij duidelijk aan de hand van uitdrukkingen die ons gedrag tot stand brengen. Wat dit kan betekenen en/of veroorzaken. Bijvoorbeeld de bij. Als die uitsterft sterft de mens uit. Weinigen zijn hier actief mee bezig.

Luc vertelt veel meer met zijn kunstuiting. Over signalen en luisteren. Doen we dit eigenlijk wel goed genoeg? Waarom negeren wij zoveel? Is een vraag die je jezelf zou kunnen stellen na het zien van wat de expo laat zien. Zo zijn er bijvoorbeeld politici die wetenschappelijke feiten negeren of afdoen als onwaar. Zoals bijvoorbeeld wetenschappers in de VS, die de hele opwarming van de aarde glashard ontkennen. Om maar even aan te geven dat wat zij beslissen, niet per definitie goed is voor de mens.

Het is ook allemaal een kwestie van perspectief. Waarom we iets vinden of waarom we een bepaalde keuze maken. Of die visie de juiste is, daar valt vaak over te discussiëren. Hoe komen we tot dat inzicht? Waar is het op gebaseerd? Veel mensen stellen deze vraag niet aan zichzelf. Ze vinden iets of handelen vaak zonder enige fundering, en dat is wat Luc graag anders ziet of in ieder geval mensen wil laten weten.

Na het bekijken van de expo neem ik nog even plaats op de bank en spreek met een aantal vrijwilligers die er werken. POST is een interessante organisatie die maatschappelijke betrokken is bij de inwoners en hun geschiedenis. Luc sluit het POST seizoen af. Hij is de laatste kunstenaar van dit jaar.

De expositie I Have Something To Say in POST loopt tot 10 december en is zeer de moeite waard voor wie verder wil kijken dan zijn of haar neus lang is.