Written on 22/11/2016 at 20:01 by Simone van der Sleen

Vraag mij mee naar een avondje vol folkmuziek, en ik ben van de partij! Vraag mij voor een avondje Ierse folkmuziek, en mijn hartslag wordt praktisch onmeetbaar, mijn ogen worden groot en er verschijnt een glimlach van oor tot oor op mijn gezicht. Je begrijpt het al.. Donderdagavond ben ik een kleine stuiterbal in het kwadraat bij het optreden van The Young Folk in de Nieuwe Nor! Foto’s: Katharina Sogeler

De avond begint al goed met Jim Haagmans van The Straw That Broke The Donkey’s Back in het voorprogramma. Zijn sound doet totaal niet vermoeden dat we hier met een lokaal muziektalent te maken hebben. De 27 jarige geboren Heerlenaar opent alleen op het podium met zijn gitaar voor ongeveer 50 man in de Nieuwe Nor. Maar ondanks de redelijk lege zaal, gebruikt Jim zijn humor om succesvol een connectie te maken met het aanwezige publiek. Hij speelt een lekker relaxte set deze avond. Ik ben in ieder geval enthousiast en hoop in de toekomst meer te horen van deze folk singer-songwriter.

Na een kleine pauze verschijnen er drie heren van de normaal vijfkoppige Ierse band The Young Folk. Anthony Furey (zang, akoestisch gitaar), Paul Butler (zang, piano en xylofoon) en Tony McLoughlin (basgitaar, mandoline, banjo en achtergrond zang). De eerste woorden van Tony die door de microfoon galmen maken mij een beetje weak in the knees. Wat is het toch ook een onnoemelijk heerlijk accent, dat Iers!

De band speelt nummers van hun laatste nieuwe album ‘First Sign of Morning’ en brengen een speciale hommage aan de gasten in de Nieuw Nor met het nummer ‘Home’. Omdat wij toch wel een beetje ‘Home’ voor hen zijn. Hun sounds laat mij sterk aan Mumford and Sons denken, maar dan wel met een Iers vleugje. Leuke bijkomstigheid van deze avond is dat er opnames worden gemaakt voor de dvd, met het oog op een uit te brengen akoestisch album in 2017.

Wanneer de klok half 11 slaat heeft Tony een mededeling voor het publiek: het feest is nog niet voorbij en het zal nog een lange avond worden. Is er iemand in de zaal die morgen graag een dagje vrij wilt hebben? Dan belt hij wel eens even met de baas. Dus ik denk; “Jow!” Dat is niet gek, die kans grijp ik! Ik pak mijn telefoon en loop naar voren. “Mijn baas heet Michiel,” zeg ik tegen Tony. “En ik wil graag een dagje vrij morgen.” Tony pakt mijn telefoon, maar jammer genoeg neemt Michiel niet op. Jammer, dat wordt morgen dus gewoon werken.

Na een geweldig late avond in de Nieuwe Nor zou je verwachten dat ik vrijdag vermoeid op het werk zou zitten. Maar integendeel zelfs! De geniale avond met heren van The Straw That Broke The Donkey’s Back en The Young Folk hebben mij stuiterend door de vrijdag heen gekregen.

The Straw That Broke The Donkey’s Back en The Young Folk speelden donderdag 17-11-2016 in Poppodium Nieuwe Nor