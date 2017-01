Terwijl de Heerlense Jazzmaand nog in volle gang was, met een keur aan optredens in de hele stad, vond in het Parkstad Limburg Theater het jaarlijkse hoogtepunt plaats middels een uitverkocht JazzOUT festival. Wat misschien nog belangrijker is dan die volle bak, was de aanwezigheid van jeugdig elan, iets dat in de jazz-sector nog wel eens ontbreekt. Naast de swingende doch ietwat routineuze show van de 73 jarige Maceo Parker (die al in de jaren ’70 bekendheid verwierf in dienst van James Brown), was het vooral een nieuwere lichting muzikanten die van zich deed spreken. Het hippe Engelse gezelschap GoGo Penguin strooide kwistig met triphop-, klassieke en dance-invloeden. Bill Laurance kwam in de Limburgzaal al net zo swingend en eigentijds voor de dag maar dat wisten we al sinds zijn doorkomst als toetsenist van Snarky Puppy, twee jaar geleden in dezelfde zaal. De eveneens uit New York afkomstige trompettist Christian Scott verzamelt Edison’s, stopt hiphop in zijn songs, deed het o.a. met Prince en Thom Yorke van Radiohead en overtuigde ook in Heerlen. De Vlaamse zangeres Selah Sue bewees ook solo in een bomvolle Rabozaal overeind te blijven, puur op basis van haar songs en zangkwaliteit. Tel daar oudgedienden als het Nederlandse gitaarfenomeen Anton Goudsmit, die aan het einde van zijn set met The Ploctones zelfs even de metal kaart trok, én de eigen Limburgse Jazzheld Jo Didderen (met een heus dreamteam) bij op, en het zal niet verbazen dat deze editie van JazzOUT de boeken in ging als een zeer geslaagde. Maar helaas ook één die als een nachtkaars doofde, want de afwezigheid van een afsluitende jammsessie was een groot gemis. De afsluitende bigband in het theatercafé kon, hoe goed bedoeld ook, niet overtuigen en de aandacht van het publiek niet vast houden. Dat zocht dan ook snel het Heerlense nachtleven of de parkeergarage op. Een kleine kanttekening bij een verder prima festival. René Bradwolff maakte voor ons onderstaande foto’s.

JazzOUT 2016 vond op zaterdag 19 november plaats in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Bekijk hier het volledige programma van het theater.