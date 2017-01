Written on 29/11/2016 at 11:36 by Simone van der Sleen

Vol verwachting klopt mijn hartje. Donderdagavond 24 november staat Vincent Geerts in de ING zaal van het Parkstad Limburg Theater met de show “Je moet het maar durven’. Je doet je best om je niet door angsten te laten leiden. Je houdt je groot, bent moedig. Maar wat als je door de mand valt? En jouw angsten groter zijn dan jezelf? En waarom is angst eigenlijk zo’n slechte raadgever? In de voorstelling van Vincent pakt hij zijn angsten aan zonder daarbij zichzelf of de wereld te besparen.

Tenminste.. dat is de belofte.

Zo’n thema dwingt mij natuurlijk om van te voren eens goed na te denken over mijn eigen angsten. Een voor de hand liggende angst, en waarschijnlijk een veel gedeelde angst, is die voor die grote dikke harige spinnen. Het zien van zo’n harig beestje wil mijn hartslag nog wel eens doen halveren en verdubbelen tegelijk. En deze beestjes bevinden zich juist altijd daar waar je ze niet hebben wilt. De slaapkamer bijvoorbeeld. Of in de (wijn)kelder. Dat je nietsvermoedend de kelder in loopt, een flesje uit de koelkast haalt en bij het rechtsomkeer maken sta je plotseling oog in oog met Harry de harige spin.

Dat zijn dan wel van die momenten dat ik denk: neem maar een extra flesjes mee naar boven, want hier kom je de komende drie dagen niet meer terug! Ik heb dus een angst voor spinnen. Soms hou ik mij groot, soms hou ik mij moedig maar soms, afhankelijk van de stand van de zon, de gewichten van de chakra’s en de goedgezindheid van mijn energiebanen, is de angst groter dan ikzelf en laat ik mij erdoor leiden.

De herkenbaarheid van het thema ‘angst’ maakt dat ik stiekempjes hoge verwachtingen heb van de show van Vincent Geert. We hebben allemaal ergens in ons leven wel eens met een vorm van angsten te maken. Hoe je ermee omgaat kan hilarisch, hartbrekend of zelfs inspirerend zijn.

Maar mijn verwachtingen zijn echter niet waargemaakt. Aan het eind van de avond weet ik dat Vincent niet goed is in het onthouden van de namen en de leeftijd van zijn kinderen. Dat hij vergeet wanneer er eentje achterop zijn fiets zit die hij bij het afstappen lomp uit het kinderstoeltje stampt. Hij is grappig en inspirerend met vlagen, maar mijn hoop op scherpe voorbeelden en situaties waarbij angst een regeermeester is, of juist niet.. die blijven helaas uit.



Je moet het maar durven van Vincent Geerts was donderdag 24 november te zien in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen.