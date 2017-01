Written on 30/11/2016 at 17:47 by Simone van der Sleen

Zaterdagavond 25 november zet Douwe Bob de Limburgzaal in het Parkstad Limburg Theater lekker op z’n kop! Een stijf uitverkochte Limburgzaal, die vol staat met puberende tienermeisjes die hun BH’s op het podium gooien. En de nog net niet puberende meisjes die zich hardop schamen voor hun moeders, die mee swingen op de liedjes van Douwe. Aan de bar hangen een paar gevluchte mannen die de commotie van die gillende vrouwen daarbinnen niet helemaal snappen. Foto’s Anna Hondong

Douwe speelt een reeks nummers achter elkaar zonder ook maar enige interactie aan te gaan met het publiek. Maar de stilte wordt uiteindelijk verbroken, waardoor het toch redelijk tamme publiek los komt. Wanneer Douwe het publiek de ruimte geeft om het refrein mee te zingen van het bekende Songfestival nummer Slow Down komt er alleen maar luidkeels geschreeuw van de zwijmelende (tiener)meiden uit de zaal. Ook poging twee mislukt waarna de zanger, met een grote glimlach, zelf maar verder zingt.

De band verlaat het podium wanneer Douwe het nummer Beautiful aankondigt. Op dat moment vliegt er een BH op het podium. “Hier ga ik later nog op terugkomen” lacht hij. Er volgen vervolgens drie gevoelige nummers, waaronder de tranentrekker You Needed Me, die voor een oorverdovende stilte zorgen in de zaal. Het moge duidelijk zijn dat de dame die haar BH gooide niet helemaal de juiste timing had.

De zaal komt weer in beweging wanneer de nummers Multicoloured Angels, Sweet Sunshine en Hold Me Now voorbij komen. Bij dit laatste nummer komt Hans Hanneman, uit het voorprogramma, ook de planken op om samen met Douwe het duet te zingen. Op dat moment staan er een drietal meiden achter ons die zo hard schreeuwen dat mijn gehoor sindsdien een paar toonhoogtes niet meer registreert.

En hij komt inderdaad later op de avond nog terug op het BH-incident. Voornamelijk over de cupmaat en dat deze perfect in zijn smaak valt. Hij houdt namelijk wel van kleine borsten. Rianna en ik kijken elkaar aan en denken het zelfde: tijd om te gaan, wij vallen niet onder de doelgroep! Terwijl we naar buiten lopen vraag ik haar wat er nog meer noemenswaardig is aan vanavond? “Buiten zijn uiterlijk…?” Zegt Rianna met een knipoog. “Hij was niet alleen muziek aan het maken, hij maakte er ook een show van.” En daarmee zijn we het unaniem eens.

Hans Hanneman en Douwe Bob waren vrijdag 25 november te zien in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen