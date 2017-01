Written on 01/12/2016 at 11:09 by Marco Smeets



Frank Zappa maakte in de laatste vier decennia van de vorige eeuw furore als muzikant, songschrijver, zanger, componist, producer, filmmaker, satiricus en politiek activist. Hij zette in 1965 de popwereld op zijn kop met de oprichting van The Mothers Of Invention en ontwikkelde een volstrekt uniek muzikaal idioom dat zich nauwelijks laat omschrijven omdat de invloeden zo divers zijn. Met de blues van Johnny Guitar Watson en BB King maar ook Pachuco doo-wop aan de ene, en de avant garde van Edgar Varése, Anton Webern en Igor Stravinsky en moderne jazz aan de andere kant van zijn muzikale spectrum. Van daaruit ontwikkelde zich een sound die raakvlakken heeft met zowel rock en psychedelica als ook jazz en modern klassiek.

De workaholic Frank Zappa bracht tot zijn dood in 1993 maar liefst 62 albums uit. Postuum zouden er nog 47 volgen en de archieven zijn nog steeds niet uitgeput. Zijn impact en invloed zijn tot de dag van vandaag voelbaar en dat de man nog steeds een groot publiek weet te bereiken blijkt uit de vele Zappa-gerelateerde festivals die jaarlijks, verspreid over de hele wereld, worden georganiseerd. Het bekendst en grootst is de driedaagse Zappanale open air, die volgend jaar voor de 28ste keer wordt georganiseerd in voormalig Oost-Duitsland. Dichter bij huis is er sinds 2011 een klein broertje: Mosae Zappa. Een tweedaags evenement dat destijds begon in de Muziekgieterij in Maastricht en via Cultuurhuis Heerlen dit jaar als Mosae Zappa 045 in de Landgraafse Oefenbunker belandde. Onder anderen, want het festival beleefde afgelopen vrijdag haar Kick Off in Heerlen. Parkstad Popstad in optima forma. De Afgrond stuurde fotograaf René Bradwolff op pad en die kwam terug met onderstaande reportage.

Mosae Zappa 045 vond op 25 en 26 november 2016 plaats in de Oefenbunker (Landgraaf) en Café Bluff en Coasters (Heerlen). De optredende artiesten waren Remko Serban, Antione Pütz, John’s Got A Sausage, The Wrong Object, Bits From Hell en The Foolz.