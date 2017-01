Written on 11/12/2016 at 14:40 by Lidia Carreno

Sabrina Stark is een Nederlandse singer-songwriter. Haar stijl is jazz en soul. Ik zag haar eerder in 2009 in de Nieuwe Nor. Ik herinner mij haar als ontzettend lief, puur en gepassioneerd, zowel in presentatie als in haar muzikale uitingen. Omdat het mij niet gelukt is om haar nieuwe cd voorafgaand aan het concert te luisteren, ben ik blanco met onze fotograaf René en de geluidsman van de Oefenbunker Roger, een kijkje gaan nemen bij de show van Sabrina. Foto’s René Bradwolff

We stappen de kapel naar binnen en direct voelt het anders aan dan standaard bij een concertzaal. We staan voor de ingang van een kerk. Apart, maar deze vreemde vibe is direct helemaal te gék. Ik bestel drie bier bij een aan de ingang gecreëerde bar. De barman vraagt aan me of ik een glas of gewoon een flesje wil. Ik zeg zonder na te denken: “doe maar de flesjes.” Dan loop ik met mijn drie flesjes bier de kerk naar binnen. Ik geef het aan Rene & Roger en alle drie vinden we het een gekke gewaarwording.. zo in de kerkbanken zitten met je biertje. Maar wel heel tof. Wat een vrijheid.

Als voorprogramma worden we getrakteerd op de Heerlense zusjes: “De Bie” Ze stellen zichzelf voor en geven aan zich vereerd te voelen het voorprogramma te mogen zijn voor Sabrina Stark en bedanken haar hiervoor. Net als Sabrina Stark maken zij soul, reggae, jazzy en pop-geluiden. Bij het tweede nummer, de cover van Chris Isaak, Wicked Games, was ik om. De stem van zangeres Rianne betovert en ik vind het geluid zeer aantrekkelijk. Dit in combinatie met zus Noëlle op de gitaar maakt dit duo een genot om naar te luisteren. Na nog een aantal covers, o.a. van Justin Timberlake, laten zij ook een eigen nummer horen. Erg cool en ben benieuwd naar meer.

Sabrina en haar band komen op en het voelt allemaal een beetje magisch. De hele setting met de lichten, haar kleding en de vibe die je ervaart bij het zitten in de kerk. Het galmt en het geluid is naar mijn persoonlijke mening heel erg vet.

Tussen de nummers door vertelt ze over wat haar bezighoudt en waar zij voor staat. Ze begint over liefde. “Liefde is belangrijk, het zou door iedereen moeten vloeien. Maar dat wat je niet kent, kun je ook niet delen. En ook ik, kan alleen maar delen wat ik geleerd heb.”

“Wat is vrijheid?” Vraagt ze daarna aan het publiek. Zelf geeft ze aan dat dat voor haar is: zijn wie ik ben. Ten alle tijden. “Maar is dat ook echt zo?” Vraagt ze zich hardop af. Voor veel mensen is dat niet zo. Ik vind dat zij dat ook mogen delen, dat is vrijheid van meningsuiting. Haar volgende nummer begint. Later spreekt ze over verandering, dat verbeelding een belangrijk element is van de mens, en dat wij dat mogen gebruiken.

Door al haar mooie woorden, de muziek en de omgeving raakte ik in een soort van lichtroze staat. Ik kijk naar het licht dat over de apostelen achter haar een effecten creëert met kleuren. Wanneer ik dit tegen René vertel, antwoorden hij daar bevestigend op: “het is inderdaad cool, het zijn nu net de disco-apostelen.“

Het laatste nummer maakt deze ervaring helemaal af. We moeten allemaal staan en het voelt alsof we in een Amerikaanse Gospel Church zijn. I absolutly loved it.

Na afloop heeft Sabrina ruimte gemaakt voor mensen die even een babbeltje met haar willen maken. De geluidsman van de Oefenbunker neemt ogenblikkelijk deze kans en spreekt haar aan. Hij begint met dat ze het de geluidsmannen wel moeilijk maakt in deze tour met een lachende toon. Ja, dat klopt zegt ze lachend. Ze neemt ook echt de tijd en het gesprek gaat verder over tonen en woordkeuzes van onderwerpen. Hoe iets kan overkomen of welke visie men kan hebben. Ik vraag haar of zij gelovig is. Dat is zij niet laat ze weten. Maar wel heel erg spiritueel.

We merken dat Roger smelt door de openhartigheid van Sabrina en hij maakt spontaan de opmerking: “Hey Sabrina, jij bent echt een coole chick! Ik ken je al vanaf de Myspace-tijd. Niet pas vanaf nu, die stomme Facebookperiode.” Sabrina moet hier net als ons om lachen. We bedanken haar en vertrekken op het moment wanneer de pastoor van de Kapel, Sabrina benaderd om zijn dank en lof te betuigen voor de mooie voorstelling die zij gaf. En dat was het absoluut. Een mooie avond!

Zusjes De Bie en Sabrina Stark stonden 8 december in de Bernadinuskapel te Heerlen.