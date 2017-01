Tyft op, 2016

Written on 14/12/2016 at 08:24 by Loeki Kemmerling

Het jaar 2016 is bijna afgelopen en ik mag absoluut niet klagen over dit jaar. Ik kwam net terug van mijn uitwisseling in Oostenrijk en begon met twee maanden vrij. Helemaal niet verkeerd. School is makkelijk te doen; het einde komt steeds dichterbij. Ik ben nog steeds gelukkig met mijn vriend, het sporten werpt zijn vruchten af, ben al tien keer op vakantie geweest en ga donderdag lekker een weekendje naar Barcalona. Als kers op de taart ben ik op dit moment bezig met mijn scriptie en met intens veel geluk, rond ik die in 2016 nog af. Voor Javier Guzman was 2016 iets minder optimistisch.



Bij dezen een klein overzicht van de conference try-out van Javier Guzman in het Parkstad Limburg Theater op 9 december. Er zal niet te veel verklapt worden zodat jullie zelf op 31 december kunnen gaan kijken en lachend het nieuwe jaar in kunnen gaan.

Hij droomde al sinds zijn achtste om ooit de oudejaarsconference te mogen doen. Hij was ontzettend trots dat hij gevraagd was, maar baalde dat hij het jaar 2016 kreeg. Hij begon zijn conference met de mededeling dat de officiële conference zou worden opgenomen in Amsterdam. Hij had daar nog wat goed te maken. Hij zou op de gay pride parade optreden maar hij was erg bang voor een terroristische aanslag. IS kwam aan bod en het boerkaverbod in Saudi-Arabië werd benoemd. Door deze grappen was Javier zich erg bewust van de toekomstige doodsbedreigingen na 1 januari. Deze grappen waren erg grof, zoals we van Guzman gewend zijn. Het werd ook erg duidelijk dat Guzman het niet zo heeft op onze premier. Rutte kreeg de wind van voren. Daarentegen werd het koningspaar gespaard. Zoals verwacht werd ook Silvana Simons door de molen gehaald. Een erg leuke anekdote was ook dat de ouders van een basisschool een brief kregen dat de meisjes van de bovenbouw zich daar te sexy zouden kleden en daarmee de leraar te veel zouden verleiden. Zoals een ieder zou denken, was ook Guzman verbaasd dat de ouders een brief kregen en dat niet de leraar op zijn sodemieter kreeg. Als highlight van 2016 noemde Guzman onze Limburgse trots: Max Verstappen. Waarom Max het zo goed deed in de stromende regen? “Gggggewoon gggggas gggeven,” deed Guzman ons Limburgse accent na.

Ondanks dat zijn grappen vaak niet werden afgemaakt en er (nog) geen rode draad in zijn verhaal zat, raad ik het iedereen aan om 31 december te kijken naar de oudejaarsconference van Javier Guzman. Per slot van rekening was dit alleen nog een try-out en kan het altijd verrassend aflopen op de 31e.

Javier Guzman was op 9 december te zien in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen