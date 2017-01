Written on 16/01/2017 at 09:26 by Danielle Quadakkers

Burlesque? Dat is toch die showstijl waarin het draait om verleiden? Inclusief sexy danseressen in vaak extravagante outfits die theater en dans combineren. En dat was vrijdag de 13e allemaal in Heerlen te zien. Nou ja, allemaal… Ik had op basis van de aankondiging verwacht dat het een burlesque féést zou zijn, inclusief lekkere muziekjes en af en toe een dansje of een act. Maar het bleek een theatervoorstelling met verschillende burlesque artiesten te zijn.

Oeps, dat had uw verslaggeefster even verkeerd ingeschat en ik had dus voor niks mijn elfenrokje aangetrokken. Geen voetjes van de vloer maar samen met circa 40-45 andere bezoekers iets na half negen plaatsnemen in de theaterzaal van het Cultuurhuis. Vol verwachting klopte mijn hart… Maar helaas, na het eerste veelbelovende dansje van een van de initiatiefnemers Love Lya ging de ‘schwung’ er al meteen uit. Er ging iets mis met het theatergordijn en de presentator (Edwin Buis a.k.a. the Lying Dutchman) die het geheel aan elkaar moest praten nam het praten wel heel letterlijk. Gelukkig wist de tweede artieste, Alice Daydream, er met een Mia – Pulp Fiction – Wallace performance weer wat pit in te brengen.

Maar het kwam maar niet echt op gang, ondanks dat Edwin nog een fraai staaltje ‘ik kan met blote voeten in glas staan’ liet zien. Na de pauze wist Miss Fairy Morgaine de handen weer op elkaar te krijgen met ‘The Sea Fairy’ act maar mij bekoorde vooral zangeres Bente de Rijke die een prachtige versie van ‘Blue Velvet’ ten gehore bracht (inclusief sensueel dansje van Love Lya). Ironisch genoeg was zij de enige die op het podium al haar kleren aanhield…

Een super leuk initiatief om iets dergelijks ook naar Heerlen te brengen en de volgende keer wil ik het zeker nog een kans geven maar dan wel graag met meer kwalitatief goede acts en meer ‘party gehalte’ voor de bezoekers. Wellicht waag ik me dan ook nog eens aan een sensueel dansje…

Gezien: Eve Vaudeville “Burlesque en variété feest“ in Cultuurhuis Heerlen (13 januari 2017). Foto’s: René Bradwolff.