Coverbands, ik heb er niets mee. Een man op leeftijd die met plaksnor Freddie Mercury imiteert is aan mij niet besteed. Toch zat ik woensdagavond in een volle Rabozaal klaar voor The Analogues. Een Beatles-coverband. Zonder plaksnorren, gekke pakjes en Beatle-boots maar met een bus vol blazers, strijkers en andere muzikanten én een verzameling vintage instrumenten en amps waar je een museum mee kunt vullen.

Het verhaal is bekend. The Beatles stopten in 1966 met touren omdat ze niet boven het gekrijs van het publiek uitkwamen. De band omarmde de opnamestudio als speeltuin en laboratorium voor geluidstechnische en muzikale experimenten, waarmee ze samen met producer George Martin het geluid van de popmuziek voor altijd veranderde. Niets was te gek omdat het werk toch nooit live uitgevoerd zou worden. Drie jaar later viel de groep uit elkaar en niemand zou ooit weten hoe de pronkstukken uit de late Beatlescatalogus live zouden hebben geklonken. Totdat vijf muzikanten uit Nederland na jarenlang alle benodigde apparatuur te hebben verzameld, als The Analogues in het diepe sprongen. Met groot succes en lovende recensies.

Tijdens de huidige tour staat het 50-jarige Sgt. Pepper’s Lonely Hears Club Band centraal. Om dit studiotechnische huzarenstukje zo adequaat mogelijk uit te voeren is het podium is over de volle breedte gevuld met o.a. antieke versterkers, zeldzame gitaren, ouderwetse orgels, een old school ‘Ringo’ drumkit en een Mellotron. Een avondje met The Analogues, aangevuld met The Strawberry Strings en Unbeatable Horns is dan ook vooral sonische porno voor muziek- en geluidfreaks. En dan met name tijdens de complexere, progressieve stukken. Eleanor Rigby, Magical Mystery Tour, I Am The Walrus, Glass Onion. De sound is groots, de uitvoering perfect tot in de kleinste details en het kippenvel staat op momenten tot in mijn nek. Met de oren gespitst en de ogen veelal gesloten.



Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band is uiteraard het ideale album voor dit gezelschap. Een artistieke mijlpaal, ontstaan dankzij innovatieve opnametechnieken, experimenten en invloeden uit diverse (destijds) niet voor de hand liggende muziekstijlen. Voor Fixing A Hole wordt er een harpsichord het toneel op gereden en tot twee keer toe wordt er een harpiste aan de toch al niet misselijke bezetting toegevoegd. De vier klarinetten tijdens When I’m Sixty-Four laten dat nummer tegen alle verwachtingen in uitgroeien tot een van de hoogtepunten van de show. De toevoeging van twee sitars en een tabla doen datzelfde met Within You Without You. She’s Leaving Home imponeert wegens imposante samenzang. Tijdens Being For The Benefit Of Mr. Kite! leveren The Analogues een topprestatie door de (op plaat) met cut-up techniek gefabriceerde kakofonie aan orgels, live te reproduceren, waarbij het complete arsenaal aan toetseninstrumenten lijkt te worden aangewend. Net als op Sgt Pepper’s sluit de show af met een hoogtepunt: A Day In the Life. Van het geïmproviseerde orkest via de drie aaneengesmolten delen tot en met het beroemde slotstuk; een 50 seconden durend slotakkoord van meerder piano’s.

Het toetje bestaat uit een toegift met A Hard Day’s Night, Eight Days A Week en het onvermijdelijke Hey Jude. De eerste twee missen het rauwe en de punch van het origineel, met name qua ritmesectie. Als vijftal in de traditionele bas-gitaar-drums-zangbezetting speelt blijkt ook The Analogues ineens gewoon een coverband. Maar gelukkig komt op de valreep alles weer op zijn pootjes terecht zodra Revolution wordt ingezet. Met maximale distortion en dito volume. En gefronste wenkbrauwen bij een deel van de bezoekers. Die zijn dus alvast gewaarschuwd als volgend jaar The White Album voorbij zal komen. Helter Skelter. Ik kan niet wachten…

The Analogues with The Strawberry Strings and Unbeatable Horns speelden op 18 januari in de RABOzaal van het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Het volledige muziekprogramma van het theater vind je op www.plt.nl.

Setlist: Something, We Can Work It Out, And Your Bird Can Sing, Eleanor Rigby, Magical Mystery Tour, I Am the Walrus, Glass Onion, The Continuing Story of Bungalow Bill, Mother Nature’s Son, The Ballad Of John And Yoko, You Never Give Me Your Money, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, With a Little Help From My Friends, Lucy in the Sky With Diamonds, Getting Better, Fixing a Hole, She’s Leaving Home, Being for the Benefit of Mr. Kite!, Within You Without You, When I’m Sixty-Four, Lovely Rita, Good Morning Good Morning, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise), A Day in the Life, A Hard Day’s Night, Eight Days a Week, Hey Jude, Revolution.

Foto: De Man Met de Hamer