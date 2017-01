A Tribute To David Bowie

Written on 25/01/2017 at 09:45 by Danielle Quadakkers

Lotte Walda

Een jaar geleden overleed David Bowie. Ondanks dat ik niet echt een die hard fan ben, was de shock destijds groot. Want ja, ook ik heb een ‘best of’ cd van dit muziekicoon in de kast staan. Ook zag ik hem een keer live, 20 jaar voor zijn dood in de Jaarbeurs in Utrecht. Ik heb vooral veel respect voor het feit dat hij al zo lang meedraaide en door alle muziekgenres heen zijn eigen(zinnige) ding bleef doen. Redenen genoeg om op een koude vrijdagavond af te reizen naar de Oefenbunker in Landgraaf waar (jonge) artiesten uit Parkstad Popostad een eerbetoon brachten aan mister Bowie. Foto’s: René Bradwolff

De zaal werd opgewarmd door DJ Head Music die er, vooral na de optredens, voor zorgde dat het ‘Let’s Dance’ gehalte van hoog niveau bleef. Opvallend was trouwens het grote aantal jonge zangeresjes dat vrijdagavond de weg naar de Oefenbunker had gevonden. Zo zie je maar dat David Bowie diverse generaties aanspreekt, een mooi gegeven.

Season On The Line

Als eerste trapte Zoë Kroezen met band af met mooie uitvoeringen van ‘Rebel Rebel’ en ‘Fame’, waarna Franka Hoebers een ‘singer songwriter’-achtige versie van ‘Space Oddity’ ten gehore mocht brengen. Zoals ik al eerder schreef, veel jonge zangeressen waaronder ook de 19-jarige Lotte Walda die bekende dat ze David Bowie vroeger eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. Dus vroeg ze al snel aan haar vader of hij dan in ieder geval ‘Oh! You Pretty Things’ wilde opzetten. En na een ontwapende bekentenis ‘eigenlijk moet je David Bowie niet coveren maar zing dan in ieder geval mee met het volgende nummer’ zong de goedgevulde Oefenbunker zowaar mee met ‘Starman’.

Joan-Ann Lukas en band had ‘Ashes to Ashes’ er al bijna opzitten toen ze zich verontschuldigde voor de slechte versie en maar weer opnieuw begon om daarna nog ‘Young Americans’ te spelen. Ah, en toen kwam eindelijk ‘Heroes’. Toch wel een van mijn persoonlijke favorieten. Ten gehore gebracht door Sophie Janssen en Jop Ostendorf, ook bekend als Season on the Line, die ook nog ‘Let’s Dance speelden. Bijzonder om deze nummers in duet te horen. Het laatste meisje op het podium was Aicha Cherif. Ze durfde het aan om Bowie’s zwanenzang ‘Lazarus’ ten gehore te brengen plus ‘Boss of Me’.

Aicha Cherif

Het waren allemaal bijzondere uitvoeringen. Zeer divers ook. Eigenlijk net als de foto’s van David Bowie die achter het podium geprojecteerd werden. Maar ik was toch wel blij dat Sugar Plum Fairy als laatste band eindelijk een beetje herrie in de tent bracht met o.a. ‘Cat People’, ‘I’m Afraid Of Americans’, ‘Valentines Day’, Let’s Dance’ en ‘All The Young Dudes’. Eindelijk een harde gitaar, een zanger én een sound die zorgden dat ik ook in de ‘dansstand’ kwam. En bleef, want Head Music nam daarna het stokje over, wat er in resulteerde dat het ook na de optredens nog lang onrustig bleef in de Oefenbunker.

Een fraai eerbetoon van artiesten uit de regio in een van de leukste zalen in diezelfde regio. Voor herhaling vatbaar (al is het nu wel even klaar met artiesten die het loodje leggen)! Let’s dance!

A Tribute To David Bowie in Oefenbunker, Landgraaf op 20 januari 2017. De volledige agenda van de Oefenbunker vindt je hier.

Zoë Kroezen

Franka Hoebers

Joan-Ann Lukas

Sugar Plum Fairy

Head Music