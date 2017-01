Written on 26/01/2017 at 08:24 by Marco Smeets

Een oude bekende, zaterdagavond in de knusse (en uitverkochte) INGzaal van het Parkstad Limburg Theater. Deeldeliers, het gezelschap rond Jules Deelder en Bas van Lier doet namelijk ook tijdens haar derde tour Parkstad aan. Deze keer met een theatervoorstelling, waarbij er beduidend meer ruimte is voor gesproken woord dan tijdens de voorgaande clubtours. Toch staat ook tijdens deze ‘Deeldelarie’ show haar muziek centraal. Swingende Hammond-jazz met veel ruimte voor de scheurende tenorsax van Boris van der Lek. Soms bluesy, soms afbuigend richting soul en een enkele samba. Deelder tikt op die momenten vooral ijverig met zijn brushes mee met de meesterlijke drummer Erik Krooger maar blijkt ook behoorlijk te kunnen zingen.

Tussen de muziek door geeft hij, in deels geïmproviseerde gesprekken met Hammondspeler en spreekstalmeester van Lier, geschiedenisles. Hij verhaalt over Lou Donaldson en Eddie Daté en zijn afkeer van het tegenwoordig zo hippe singer-songwriterfenomeen, waarbij vooral Giel Beelen en “zakkenwasser” Leonard Cohen het moeten ontgelden. Er is snedige poëzie (je zou bijna vergeten dat de inmiddels 72-jarige Deelder van oorsprong dichter is) en er zijn hilarische vertellingen. Over het jatten van platen en het verband tussen het mannelijk geslachtsdeel en het magnetisme van de aarde. Volgens Deelder zijn linksdragende mannen in Australië ineens rechtsdragend waarna er gefilosofeerd wordt waar hij onderweg van plek verandert en of je daar qua kledingkeuze rekening mee moet houden.

Deeldeliers vinden in ‘Deeldelarie’ een mooie balans tussen comedie, poezie en muziek en slagen ook nu weer in hun missie om oude jazz levend te houden. Geen piep piep knor en oeverloze solo’s maar toegankelijk en swingend met een soms onweerstaanbare groove, die het publiek een beetje ongemakkelijk in de theaterstoelen laat wiebelen. “Je móet bewegen. Je weet toch, als je te lang niet beweegt… dan ben je dood.” Volgende keer toch maar weer in een club?

Deeldeliers speelden op 21 januari in de INGzaal van het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Foto’s: René Bradwolff