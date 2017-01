Written on 26/01/2017 at 13:46 by Mike Kramer

Ruim een week geleden speelde de Britse jazzformatie Sons of Kemet in poppodium Nieuwe Nor. Ondergetekende heeft tijd genomen het optreden op zich in te laten werken. Ik wilde namelijk weten of het enthousiasme, het vuur en de euforie die na afloop mee naar huis gingen aan zouden blijven. Daarop het kortste antwoord: Ja! Foto’s: Sharik Derksen

De band had zich opgemaakt voor een korte tour, en Heerlen had de eer voor de aftrap. In aanloop van dit schrijven ging ik op onderzoek uit en constateerde dat Sons of Kemet al in december 2013 in o.a. het Bimhuis in Amsterdam had gespeeld. Ruim drie jaar eerder dus. 2013 was ook het jaar waar Sons of Kemet de MOBO Award voor Best Jazz Act ontving. Maar dat terzijde. De dag na het Heerlense optreden speelden ze weer in de hoofdstedelijke jazztempel. Gezien de publieke reactie in Heerlen wist ik dat de band het moeilijk zou gaan krijgen in onze hoofdstad.

Sons of Kemet speelde Heerlen plat middels een bruisend concert in twee delen vol met explosieve, energieke en aanstekelijke muziek. Jazz met elementen van rock, Caribische muziek, Afrikaanse ritmes, fanfare-achtige muziek en vooral veel Sun Ra-achtige psychedelica zorgden voor een eclectisch geluid. Onder leiding van bandleider, saxofonist en klarinettist Shabaka Hutchings (bekend van o.a. the Heliocentrics en The Comet Is Coming), werden de bezoekers gaandeweg meegezogen naar meerdere climaxen. De fenomenale tubaspeler Theon Cross kan zich daar zeker niet van vrijpleiten. Zijn bijzondere invulling binnen de band mag, naast zijn zichtbaar vreemde podiumpresentatie (op afstand zag ik Kool Keith op tuba, om maar wat te noemen), niet onopgemerkt blijven. Al pompend en stuwend legde hij een fundament waar menig bass music en dub-producer een les van kan leren.

En dan hebben we het nog niet gehad over de twee drummers. Vermeld moet dat drummer en vast lid Seb Rochford (Polar Bear, Brian Eno) wegens andere verplichtingen helaas niet aanwezig kon zijn tijdens deze tour. Hij werd vervangen door Maxwell Hallett, die samen met Shabaka eveneens in de psychedelische jazz/rockformatie The Comet Is Coming speelt. Tweede drummer op deze avond was vast lid Tom Skinner, die ook speelt bij Mulatu Astatke. De band heeft dus een unieke bezetting en een unieke stijl. Twee sets van elk een uur werden op ons afgevuurd. De (korte) pauze was nodig. Misschien deze keer niet zozeer voor de muzikanten, maar vooral voor het publiek, waarvan ik constateerde dat vrijwel iedereen ook de tweede set bijwoonde.

Helaas had de band geen cd’s bij zich. Maar als tip geef ik jullie mee dat halverwege dit jaar hun derde album zal verschijnen. Een release om nu al naar uit te kijken!

Sinds de komst van nieuw directeur Johan de Niet lijkt de tendens om meer gewaagd te programmeren in de Nieuwe Nor een feit. We weten allemaal wel dat het runnen van een poppodium veel raakvlakken heeft met het bedrijfsleven. Dat het vaak veelal om publiekscijfers gaat, dat vaak ‘op zeker’ moet worden gespeeld. Bands als Sons of Kemet geven blijkt van de wens daar (deels) verandering in aan te brengen, want er wordt op deze manier meer gewaagd, maar ook artistiek verantwoord ingezet. Een versoepeling voor de programmeurs en zeker een verrijking voor de bezoekers. Ga zo door!

Gezien: Sons Of Kemet – Poppodium Nieuwe Nor Heerlen, 18 januari 2017. Line-up: Shabaka Hutchings – saxofoon/klarinet, Theon Cross – tuba,

Tom Skinner – drums, Maxwell Hallett – drums. Luister hier naar een registratie van het optreden van Sons of Kemet in het Bimhuis op 19 januari 2017.