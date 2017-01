Under construction: De Hall Of Fame in Parkstad

Written on 28/01/2017 at 11:36 by Lidia Carreno

Foto’s Anita Hondong



Mitchel Snippe (29 jaar), Ronald Link (25 jaar) en Tom So(25 jaar) zijn samen de initiatiefnemers van de Hall Of Fame in Parkstad. Maar wat is dat nu? Die Hall of Fame? We gaan een kijkje nemen in het oude pand van de Megapool te Heerlen. We komen binnen en worden direct hartelijk en vriendelijk ontvangen. We zien veel mooie graffiti werken op de muren, tafels, banken en op attributen. Ook een ontzettend coole bank gemaakt van lege spuitbussen. Na het voorstellen en settelen gaan we in gesprek met deze, -naar het blijkt, -erg getalenteerde mannen.

Wat is de Hall Of Fame?

Mitchel: De Hall Of Fame is oorspronkelijk een begrip onder de Street-art/graffiti-artiesten. Het betekent letterlijk een legale plek om te mogen spuiten. Dit is veelal buiten, -maar wij zijn een overdekte Hall Of Fame. Dus geen regen, geen wind, etc. Dat zien we als een extraatje. Het begrip is erg geliefd in dit wereldje.

Hoe zijn jullie begonnen?

Mitchel: Dat is eigenlijk heel onverwachts gegaan. Wij waren als vrienden al heel wat jaren aan het samen werken en aan het schrijven in de graffiti kunst. We zagen het puur als hobby en passie. Ik werkte in de online winkel die hiervoor in dit pand zijn activiteiten voerde. Zij stopte ermee en het pand kwam leeg te staan. Omdat ik nog de sleutel had, ben ik toen alles weg was, creatief bezig geweest en heb ik flink wat graffiti kunst gespoten in het pand. Ik betrok Ronald erbij die weer samen met mij een bank binnen zette en van het een kwam het ander. Meer graffiti spuiters kwamen langs en het bleek al snel een geliefde plek voor onze cultuur. Het mooie aan deze is, – dat we normaal gesproken allemaal afzonderlijk van elkaar bezig zijn met onze kunst. We kennen elkaar wel, maar veel contact is er normaal gesproken niet. Wel veel onderlinge competitie. Door de eenheid die we hier voelen als we samen zijn ontstaat er een band onder de graffiti spuiters/artiesten. Dat is iets wat wij als zeer positief ervaren. Toen ons dit opviel waren we vastbesloten om hier een officiële plek van te maken.

Hoe gaat het nu dan?

Mitchel: Op dit moment zijn we aan het brainstormen en op weg naar een echt officieel bedrijf. We hebben alle drie nog een baan en doen dit nu nog ernaast. Het vergt nog veel voorbereidend werk dus we zijn er nog niet. Maar we zijn een goed gemotiveerd team en zitten vol met ideeën. Zo willen wij een plek zijn waar alle Street art/graffiti-artiesten welkom zijn. Of je nu een beginnend, ervaren of gewoon nieuwsgierig/geïnteresseerd bent. We willen voor iedereen toegankelijk zijn. Soort van open cultureel graffiti huis. In de wereld van de Halls of Fame is dit uniek. Meestal zijn het besloten groepjes. Wij zien het anders en willen meer openheid voor ook de niet graffiti spuiters. De mogelijkheid bieden om graffiti te leren aan jongeren of ouderen. Daarnaast willen we een winkel openen. Fysiek en online. Hier in Parkstad willen veel jongeren Urban zijn. De gemeente stimuleert dat mee. Maar een winkel waar materialen verkocht worden die is er niet. Daar willen we verandering in aanbrengen. Dit gecombineerd met de verkoop van kunsten en werken die gemaakt worden in de Hall Of Fame.

Klinkt erg goed. Heel cool concept. Iets wat goed bij Parkstad past. Hoe nu verder?

Mitchel: Op dit moment zijn we bezig met dat wat we kunnen. Hier en daar wat opknappen, nadenken over het complete concept en het schrijven en werken aan ons bedrijfsplan. Zoeken naar mogelijkheden om dit te laten slagen. Helaas zijn we nog werkend en niet welvarend in geld dus hebben we nu nog geen startkapitaal. Langzaam bouwen we het op zoals we het nastreven.

Mitchel: We willen er ook echt een positieve draai aan geven. Vaak worden graffiti letters die gespoten worden gezien als iets negatiefs. Mensen vinden wel de Street art mooi, maar letters zijn NOT done of worden geassocieerd met iets negatiefs. Dat willen we ook graag anders zien. Het is beide kunst. En het heeft beide een boodschap.

Wat is dan het verschil tussen Street-art en Letter-graffiti?

Mitchel: Street-art is afgeleid van de graffiti en wordt vaak gebruikt om politieke standpunten of maatschappelijke emoties te weergeven door middel van afbeeldingen. De graffiti met de letters zijn eigenlijk ontstaan in de achterstandswijken en werden veelal door jongeren gemaakt die zich verveelde. De rijkere gingen aan de slag met sjablonen en maakten er beeldprojecten van. Maar oorspronkelijk is het begonnen met de rauwe versie uit de achterstandswijken. Zo zijn wij ook begonnen. Van Throw ups tot tags en teksten. Waar weer allemaal verschillende benamingen en stijlen van zijn binnen onze cultuur.

Heb je ook een kunstopleiding gedaan?

Mitchel: Ikzelf heb een jaar op de kunstacademie gezeten, maar dat beviel me eigenlijk totaal niet en ben ermee gestopt. Ik merkte dat ik eigenlijk alleen maar hier mee bezig wil zijn. Ook een beetje de story of my life, – terugdenkend aan andere opleidingen. Daarom weet ik dat dit is wat ik moet gaan doen. Dit is iets waar ik heel erg goed in ben. Hier wil ik 1000% voor gaan.

Komt er een Expositie?

Mitchel: Die staat op de planning. Bij de opening van ons concept/bedrijf houden wij een expositie met de werken die wij gemaakt hebben.

Mogen we dan weer terugkomen?

Mitchel: Jazeker!

Wij: Afgesproken!

Zal ik een oproep doen voor Crowdfunding?

Mitchel: Alles is meegenomen. We willen graag een cultureel en maatschappelijk begrip worden in Parkstad. Een plek zijn waar jongeren en ouderen graag komen en de ruimte hebben om te kunnen zijn wie ze zijn. Als er mensen ideeën hebben of iets willen doneren, harstikke graag!

Na nog wat gekletst te hebben over het leven, de maatschappij en de in en outs over de wereld van graffiti lopen we naar buiten. Erg tof wat deze mannen doen. Heb je na het lezen van dit interview interesse gekregen. Ga dan langs om een praatje te maken. Je bent welkom.

Adres: Honingmanstraat in Heerlen (oude Megapool pand)

Facebookpagina: https://www.facebook.com/halloffameheerlen/?fref=ts