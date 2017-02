Een Blonde Non en een ‘Broenge’ Pater

Written on 15/02/2017 at 19:27 by Danielle Quadakkers

Jaren geleden bezocht ik voor het laatst abdij Rolduc, gelegen in Kerkrade op de grens met Duitsland. Tijd voor een hernieuwd bezoek onder leiding van een gids met als toetje een bierproeverij van de mini brouwerij die sinds 2013 in de abdij gevestigd is. Maar daarover later meer.

Elke tweede zondag van de maand kun je dit grootste rijksmonument van Nederland én oudste abdij ten Noorden van de Alpen bezoeken. Wij kozen voor de rondleiding waarbij de geschiedenis van de abdij, de kerk, de crypte en de Rococo bibliotheek in circa 45 minuten de revue passeert. Een enthousiaste gids wist voor een groep van circa 30 belangstellenden te vertellen dat de abdij er sinds 1104 staat en dat de crypte van de huidige kerk eigenlijk de allereerste kapel van de abdij was. De kerk is namelijk pas in de loop van de 12e eeuw aangebouwd. Tot 1797 was de abdij een zogenaamde Augustiner koorheren abdij, wat wil zeggen dat de monniken leefden volgens de regel van Augustin. Vanaf 1797 heeft het complex verschillende bestemming gehad waaronder een seminarie, een jongensinternaat en een gymnasium. Rond 1970 liep het leerlingenaantal dermate terug en is men op zoek gegaan naar een nieuwe bestemming, te weten een congrescentrum en een hotel en dat is het tot op heden nog steeds.

De kerk is overigens nooit een parochiekerk geweest en was alleen in gebruik door de monniken en door de leraren van het internaat. Nu kun je de kerk ‘voor eigen gebruik’ huren. Wil je er trouwen? Neem je eigen priester mee en het kan!

Na de kerk mochten we ook nog de Rococo bibliotheek bezoeken op de eerste verdieping. Het was mij allemaal iets te roze maar de collectie oude onderwijsboeken (1830 – 1907) zag er wel indrukwekkend uit.

Overigens waren abdijen in de Middeleeuwen allemaal zelfvoorzienend, met andere woorden, de monniken voorzagen in hun eigen levensonderhoud en brouwden daarbij ook vaak hun eigen bier. Dat stukje geschiedenis is sinds 2013 bij Rolduc in ere hersteld. Links van het hoofdgebouw is de voormalige wasserette namelijk omgebouwd tot mini brouwerij. Hier zetelen aan een aantal heren die voor de liefhebberij, onder de naam Brouwgilde Abdij Rolduc, zelf aan het bierbrouwen zijn geslagen. Uiteraard werd er verteld hoe bier nou eigenlijk gebrouwen werd maar veel belangrijker, er mocht geproefd worden. En laten wij nou net mogen proeven in de week dat zowel het blonde als het donkere bier van dit brouwgilde van naam werd voorzien. Een primeur want nog niet eerder dronk ik een Blonde Non en een ‘Broenge’ Pater en ze waren ook nog best lekker (zeg ik kriek- en cider liefhebber dus dat wil wat zeggen).

Een hartelijke ontvangst, de geschiedenis van de abdij in een notendop en daarna enthousiaste bierbrouwers met zelf gebrouwen bier, er zijn slechtere zondagen denkbaar.

Interesse in een bezoek? Check dan hun Facebook pagina, want daar zijn alle rondleidingen via de evenementenlijst te vinden. Vooraf aanmelden is een pré en de kosten zijn € 8,50 per persoon.

Oh ja, en voor de lezers die zich afvragen waar nou de naam Rolduc vandaan komt? Dat is dus een ‘verfransing’ van Herzorgenrath, dat je het even weet.