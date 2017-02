Een rustige zondagmiddag

Written on 24/02/2017 at 10:42 by Monica Dols

Ik wist dat Sandra Israel een boek had geschreven. Dit Ben Ik! Een boek over gewone én minder gewone mensen. Een boek waarbij mensen vertellen over een ingrijpende gebeurtenis in hun leven. Dit boek werd zondag gepresenteerd. Echter, het ging vandaag niet alleen over haar boek, maar ook over Leo Henderikx en zijn kunst. De in 2016 overleden kunstenaar wilde altijd graag een expositie en nu maakten twee goede vrienden van Leo dit mogelijk. Leonie en Arjan regelden dit bij het Toon Herman Huis in Heerlen.

Een handjevol mensen kwam deze zondagmiddag bijeen. Leonie, die vertelde dat ze niet gewend was aan dit soort speeches, deed de inleiding voor de expositie. Uit alles dat zij vertelde bleek dat Leo een levensgenieter was, een Roda JC-fan, een carnavalsvierder, een filosoof, een gelovig mens en, uiteraard, een kunstenaar. Ze las haar eigen inleiding voor, maar ook stukjes tekst van Leo. En natuurlijk hun gezamenlijk geschreven vasteloavesnummer. Leonie was zichtbaar emotioneel en dat beroerde ook de aanwezigen. Je voelde haar liefde en bewondering voor deze man. Omdat Leo aan kanker gestorven was bleek het Toon Herman huis een nog betere locatie voor deze middag. Na de inleiding werden we uitgenodigd om de kunstwerken te bekijken en eventueel te kopen. Van schilderijtjes van pittoreske huisjes tot aan abstracte kunstobjecten. Leo was net zo veelzijdig in zijn kunst als in zijn leven.

Overigens was dit mijn eerste keer in het Toon Herman Huis en ik was aangenaam verrast. Wat een prachtige ruimtes. Het straalde rust en geborgenheid uit. Iets dat mensen die te maken hebben met kanker goed kunnen gebruiken. Ik sprak nog even met een ontzettend aardige vrijwilligster die vooral het positieve zag van haar werk. De vrijwilligers zijn, misschien niet verbazingwekkend, vooral dames.

Na de kunstwerken was het tijd voor de boekpresentatie. In het ernaast gelegen Lokaal 25 stonden twee stoelen klaar op het podium. Drie gasten waren uitgenodigd. Drie gasten die met hun verhaal in het boek staan. Sandra interviewde hen, of ze vertelden iets uit zichzelf.

Lex Nelissen was als eerste aan de beurt. Op de typische Lex-manier vertelde hij in het kort over hoe hij omgaat met de ziekte van zijn zoon. Maar ook andere onderwerpen kwamen naar voren in het interview. Zoals: welke drie dingen hij zou veranderen als hij burgemeester zou zijn? Lex: “‘t Loon slopen, het Maankwartier platgooien en de studenten terug in de stad.” Daarna kwam Patricia Eijkenboom aan het woord. Zij opende met een lied en vertelde dat ze haar verhaal altijd in de muziek stopt. Haar liedjes vertelden haar verhaal. De laatste gast was Miriam Rovers, die haar man had verloren. Zij vertelde zelf haar verhaal en liet weten hoe het haar leven veranderde. Ook in positieve zin.

Dat laatste staat centraal in het boek van Sandra. Mensen die ingrijpende, akelige dingen, meemaken maar vooral over hoe zij daar een positieve draai aan geven.

Bezocht: Een wandeling ‘Langs woorden en beelden’ in het Toon Hermans Huis Parkstad en in Lokaal 25 op zondag 19 februari. Het boek Dit Ben Ik! is te bestellen bij Ticshop en te koop in verschillende boekhandels in Limburg. De foto’s bij dit artikel zijn van Robert Israel.