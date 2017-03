Seven Deadly Sins: Dark Wave, EBM en zoutjes

Written on 07/03/2017 at 12:57 by Danielle Quadakkers

Na een paar dagen kleurrijk Carnaval vieren was het afgelopen zaterdag tijd voor een avondje Dark Wave in de Oefenbunker in Landgraaf. Twee Belgische bands, Ground Nero en Doganov, mochten daar aantreden in het kader van Seven Deadly Sins. Foto’s: René Bradwolff

Ground Nero, drie man sterk, trapte af met een depressieve set wave die zo uit de jaren ’80 kwam. De band heeft overigens net haar eerste EP uit maar die heeft uw verslaggever toch maar niet aangeschaft wegens ‘teveel van hetzelfde’. Het laatste nummer van de circa 45 minuten durende set had eindelijk wat meer pit maar toen was het te laat en was ik inmiddels in de ban van de nootjes en de zoutjes die her en der door de Oefenbunker opgesteld stonden.

Doganov begon daarentegen meteen flitsend, inclusief een lekkere wave beat (u kent ze wel, met van die electronische drum- en orgelpartijtjes en anders gewoon even op YouTube zoeken). Mijn voeten gingen meteen in de meetap-modus en de sfeer in de zaal werd al snel een stuk uitbundiger. Dat kan ook hebben gelegen aan het feit dat de band wat landgenoten naar Landgraaf had getrokken of aan het feit dat ze het aandurfde om de Front 242 klassieker ‘Headhunter’ te spelen. Met vlagen werd de wave vervangen door industrial metal en een vleugje EBM en dat zorgde voor een afwisselende set.

Wat betreft muziek dus een avond van wisselende kwaliteit waarbij Doganov zeker de moeite van het luisteren is voor de oude bezoekers van Inpoet en Femina. En dan moet je de zoutjes en de nootjes er even zelf bij denken :-)

