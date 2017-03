Written on 13/03/2017 at 14:51 by Marco Smeets

Ryanne van Dorst zette ooit als Ellen Bandita de Nederlandse clubscene op stelten maar is tegenwoordig bij het grote publiek vooral bekend van Expeditie Robinson en het BNN programma Geslacht. Met haar huidige band Dool leverde ze onlangs het uitstekend ontvangen album ‘Here Now, There Then’ af. Een plaat die wordt gepromoot middels een Europese tour, die haar afgelopen vrijdag naar de Oefenbunker in Landgraaf bracht. Foto’s: René Bradwolff

Opgewarmd door de black metal formatie Dood, die jammerlijk (deze band verdiende beter) werd gehinderd door een erbarmelijk geluid, kreeg het in grote getale opgekomen publiek een volvet menu vol psychedelische hardrock, groovende sludge, doom- en postmetal voorgeschoteld. Verpakt in acht songs die, ondanks de soms lange speelduur, van begin tot eind boeiden. Soms verrassend poppy, dan weer trippy maar op momenten ook zonder mededogen aanleunend tegen een loodzware band als Amenra.

Maar er zaten meer ingrediënten in de dampende zwartgeblakerde stoofschotel van chefkok Ryanne. Metallica, Godflesh, Monster Magnet, Blue Öyster Cult, The God Machine, Alice In Chains… Ze leken allemaal in een grote zwarte ketel te zijn geflikkerd om op een door de strakke band, met drums, bas en drie gitaren, hoog opgestookt vuur tot het kookpunt te worden gebracht. Waarna van Dorst de boel nog even flambeerde alvorens het in dikke plakken te serveren.

Dool steeg boven zichzelf uit en het publiek ging plat. De drukte bij de merch-stand na afloop sprak dan ook boekdelen. En terecht. Zonder toegift. Acht rake klappen waren genoeg voor een knock out. En die toegift mag wat mij betreft binnenkort twee kilometer verderop volgen. Op het affiche voor Pinkpop 2017 ontbreken namelijk nog wat namen voor het alternatieve ‘Stage 4’. Eén telefoontje naar Rotterdam en Pinkpop heeft er een hoogtepunt bij. Lees je mee ome Jan?

Gezien: Bunkerbeton ft. Dool en Dood (Oefenbunker, Landgraaf – 10 maart 2017)