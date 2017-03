This is our night, with Waylon

Begin december 2016 zat ik met een vriendin in de trein. Haar dochter ging kaartjes regelen voor Waylon, of ik zin had om mee te gaan? Waylon had net zijn nieuwe single Our Song gereleased. Lekker disco nummer, dus ik zei: “probeer voor mij ook maar twee kaartjes te bestellen”. Er zou vast nog wel iemand met me mee willen gaan: man, dochter of vriendin. Eigenlijk kende ik de muziek van Waylon niet goed, natuurlijk het songfestivalnummer. Verder zag hem frequent optreden bij RTL Late Night. Ter voorbereiding op dit concert in de Nieuwe Nor heb ik zijn cd Seeds verschillende keren beluisterd. Mooi, met al die verschillende muziekgenres. Tekst en foto: Judith van Hooijdonk

Uiteindelijk ging ik met drie ‘Mestreechse vrouwluuj’ naar de Nieuwe Nor in Heerlen. Ik had me door een vaste bezoekster laten informeren hoe het er daar aan toegaat. Ik ben niet zo’n frequent bezoekster van kleine poppodia. Ik ken de Muziekgieterij in Maastricht. Ik ga jaarlijks naar Concert@Sea, zo nu en dan naar Pinkpop of een concert in de Arena. De zaal zou om half 8 open gaan en het concert begon om half 9. Hoe laat zouden we gaan? Zou het druk zijn? Ja, het was uitverkocht, maar hoeveel bezoekers zouden er dan zijn? Uiteindelijk liepen wij rond 19.00 uur in Heerlen op zoek naar de locatie, in de veronderstelling dat we een rij vrouwen ergens moesten spotten. We zagen niets. Uiteindelijk kregen we een groepje mensen met ‘crew’ achter op hun t-shirt in het vizier die door een deur gingen. Oh. Dat was de Nieuwe Nor. We gingen achter een paar vrouwen staan die op straat stonden te wachten. Een ogenblik later stonden we binnen voor een deur te wachten. Enkele muntjes gekocht, even naar de enige beschikbare wc. Toen de zaaldeur om half 8 open ging, was ik wel verrast. Wat een klein zaaltje! Maar wel ontzettend knus.

Ja, dan sta je dan ‘first row’ bij een optreden van Waylon. Een uurtje wachten. De zaal druppelde langzaam vol met wat later bleek toch wel een gemengd publiek. Gelukkig niet alleen overjarige bakvissen. Wel voornamelijk vrouwen, van twenners tot 50+, maar toch ook nog heel wat mannen. Ik zag ze in alle leeftijdscategorieën, van op leeftijd (rond de 70) tot een 10(?) jarig jongetje dat vol bewondering met zijn kin op het podium naar een idool stond te kijken.

Daar kan ik ontzettend van genieten, van mensen die genieten. Dat deed het publiek. Maar zeker ook de band. Het was een genot om naar die spelende mannen te kijken. Met zeven man stonden ze opgepropt op het kleine podium. Ja, het was passen en meten. En dan moest ook nog na bijna ieder nummer van gitaar worden gewisseld. Maar het lukte allemaal. Echt, wat heeft Waylon een geweldige groep muzikanten om zich heen: de fantastische Stefan Siwabessy op gitaar en Ivo Severijns op bas. Ik had goed zicht op Emiel van Rijthoven, vol overgave achter zijn keyboard. En zo nu en zag ik Lean Robbemont, wow wat kan hij geweldig drummen. De andere twee bandleden stonden buiten mijn blikveld.

Op de playlist hadden we gezien dat we 24 nummers konden verwachten. Na het openingsnummer ‘Seeds’ heerlijke reggae, kregen we naast uiteraard country, ook blues, soul en veel rock-‘n-roll te horen. Uiteraard werd ‘Wicked Way’ ten gehore gebracht. En één van zijn toegiften was het wondermooie ‘I want to know what love is’ van Foreigner. Bij sommige nummers had ik wel spijt dat ik mijn oordoppen vergeten had (tip: te koop bij de garderobe). Over het algemeen was het geluid prima! Ook zonder oordoppen.

En Waylon? Die was gewoon top! Die man kan gewoon alles zingen. Hij danst er ook nog lekker bij. Kijk, hij heeft de looks, en dat weet hij. Dus hij stond zo nu en dan wel lekker te flirten. Hij heeft ook zijn woordje klaar. Of alles wat hij vertelde waar is, dat liet hij in het midden. Ach, dat boeit me ook niet zo veel. Zijn optreden was meer dan de moeite waard. Het siert hem dat hij naast grote zalen ook dit soort kleine zalen aandoet. En hij komt nog wel weer een keertje terug in de Nieuwe Nor, althans dat zei hij.

Gezien: Waylon in de Nieuwe Nor, Heerlen (16 maart 2017)