Etherisch, erotisch muzikaal genieten met SX

Written on 16/04/2017 at 08:54 by Sjon Mobers

Liana trapt sfeervol af in een volle Oefenbunker, de zusjes Lia en Lena Göçer brengen ons – aangevuld met gastdrummer als ook sfeervolle videobeelden – met hun eigen producties alvast in een donker oriëntaalse en mysterieuze stemming. Waar die met beats en elektronische sounds gevulde producties uiteindelijk vandaan komen laten de twee ons ook nog even horen. In de basis startten de zusjes namelijk met slechts gitaar en vocalen… Zichtbaar trots om als voorprogramma op het podium te staan voor het hoofdprogramma SX, nemen ze met recht het welgemeende applaus in ontvangst.

SX is een Belgische etherische-indiepopgroep uit Kortrijk. De band werd opgericht in 2009 en bracht tot nog toe twee albums uit, Arche (2012) en Aphabet (2016).

In België doorgaans in volledige bezetting, echter tijdens de buitenlandse optredens staat SX als duo op het podium. En dat doen Stefanie Callebaut (zang, keyboard) en Benjamin Desmet (keyboard, gitaar) zeker niet onverdienstelijk. Met sterke uitvoeringen van tracks als debuutsingle Black Video, Gold en Arche van het gelijknamige album als ook tracks van hun recente album Alphabet – zoals het wonderschone Visions – nemen zij ons mee in hun exotische realiteit. De androgene moves en theatrale blikken van Stefanie doen mij persoonlijk denken aan de vroege Bowie en haar rauwe, volle stem heeft in het nummer Pearls iets van het stemgeluid van Selah Sue. Mede door de soms oerritmes en dub-achtige beats gecontrasteerd met abstracte en warme elektronische muziek, resulteert het al met al in een puur en authentiek geluid en een sensueel krachtige performance.

Poeh, hoe zei ik dat?

Het heeft dus iets SeXueels. Refereert daar de naam immers niet ook een beetje aan? Ondanks die technologische bijklank. Stefanie laat het in het midden maar ontkent het ook niet. Hoe dan ook een naam voor de toekomst!

Voor wie het zich nog herinnert overigens, stond de band in 2012 nog op het Booch! Festival in Heerlen. Vandaag heeft De Oefenbunker te Landgraaf hen gestrikt voor een optreden en de meer dan goed gevulde zaal is daar overduidelijk blij mee (als ook ondergetekende), het is immers opvallend respectvol stil voor elk nummer en een toegift kon dus ook niet uitblijven…

Was ik getuige van een on-Nederlands optreden? Nee, het was gewoon Belgisch goed!

Gezien: SX en Liana, 13 april 2017 in Oefenbunker, Landgraaf. Foto’s: René Bradwolff.