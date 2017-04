Latin hiphopfeest in Heerlen met Delinquent Habits

Ik ben een klein beetje te laat. Snel zoek ik fotograaf René en ga bij hem staan. René ziet mij en reageert direct enthousiast: “Je bent te laat! Je hebt echt wat gemist, dit is écht heel erg cool.” Het gaat om de support act. De uit Zwitserland afkomstige rapper Skinny Fresh, die al een beste tijd in Los Angeles woont. Toen ik de zaal binnenliep voelde ik ook meteen een fijne vibe met sound die mijn oren echt eventjes masseerde. Zijn stemgeluid is echt een genieter. De flow is gruwelijk. Ook is er een vrouwelijke backup-rapster die perfect bij hem aansluit, MC Svmthox. Jammer en balen dat ik te laat was want na twee nummers is het einde Skinny Fresh. Denk ik…

Dan een kleine pauze en op naar Red Ribbon Army. Oftewel Broes Weeyn, That Guy, Monk en Jonasty. De mannen uit ons eigen Parkstad Popstad. Ze zijn al een beste tijd bezig en goed op weg. Een paar maanden geleden hadden ze een release in de Nieuwe Nor. Met veel local support. Hiphop leeft nog steeds in Heerlen en dat is te merken. Zo ook deze avond. De zaal is vol. Het is warm en iedereen heeft goede zin. Red Ribbon Army doet een tof Limburgs meezingnummer: He?! “La-di-da-di-da” iedereen doet mee. Ze zijn, met 4 MC’s, dan ook goed in het meetrekken en opzwepen van het publiek. Ook komt Red Ribbon Army met erg goede beats. Geproduceerd door Sneadr, die tijdens het optreden hiervoor wordt bedankt. En dan… kondigen zij Delinquent Habits aan!

Wat is dat lekker, die show van Ives Irie en Kemo the Blaxican. Ze komen op met een vibe en stijl waar je direct klaar voor bent. Raps, rauwe stemmen, hard en oldskool. Direct na het eerste nummer komt het Tequila-melodietje en deelt de hele crew van Delinquent Habits shotjes uit. De zaal is los en verder gaan we. We krijgen nummers van het nieuwe album . Deze heb ik vooraf een aantal keer beluisterd en ik vond hem vet. Dat wordt nu live bevestigd. Jezus wat fijn. Het is moeilijk om niet te bewegen. Als het oude nummer Here Comes The Horn door de speakers golft, is de hele zaal out of control. “In a very good way!”

De klanken met de daarbij behorende sfeer maakt het deze avond heet in de zaal. En het zweept de boel ook nog eens lekker op. I am so loving it! Dan wordt tot mijn vreugde Skinny Fresh voorgesteld als het kleine broertje en erbij gehaald door Ives Irie. Wat is de flow van Skinny vloeiend fijn. Damn, echt lekker. Nadat de crew ons meerdere malen van shotjes tequila heeft voorzien is er geen ontkomen meer aan. Deze show is een compleet latino-hiphopfeest met nog maar weinig remmingen. Heupen bewegen mee, handen en armen gaan in de lucht. Er wordt gesprongen alsof er geen morgen is. Een moshpit schudt de zaal heen en weer. Er wordt gecrowdsurfd. En we dansen. We blijven dansen. Delinquent Habits gaan maar door en door met alles toch nog maar een leveltje hoger te tillen. Energie en tequila stromen door de hele zaal. Round Two is definitely bezig.

Iedereen is dan ook teleurgesteld wanneer het afgelopen is. Als troost klinkt aan het einde met Jump Around nog even de sound van House Of Pain door de zaal en krijgen we met DJ Invicible (aka Sevi) uit Zwitserland nog een kers op de latin-taart. De nieuwe DJ van Delinquent Habits beloont ons met de geluiden van onder anderen Cypress Hill. Wauw! Wat een lekkere avond is dit zeg. Lang geleden dat ik het zo naar mijn zin had bij een concert. Ik ben er nu, drie dagen later, nog steeds hyper van. Dankjewel artiesten!

Gezien: Delinquent Habits, Red Ribbon Army en Skinny Fresh in Poppodium Nieuwe Nor, Heerlen (15 april 2017). Foto’s: René Bradwolff.