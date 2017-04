Parallel #3: (h)ear meets The Scream

Written on 25/04/2017 at 14:24 by Marco Smeets

Afgelopen donderdag, tijdens de finissage van Parallel #3 was er sprake van een heus festival. Tijdens Parallel, een project in samenwerking met poppodium Nieuwe Nor, draait het om kunstenaars in wiens leven en werk muziek een belangrijke rol speelt. Zij gaan op onderzoek naar de grenzen, verschillen en parallellen tussen de verschillende disciplines. Voor de finissage van de afgelopen editie werd Mike Kramer gevraagd om mee te denken over de programmering. Kramer is klankkunstenaar en artistiek directeur van (h)ear. Mede dankzij zijn inbreng trad een keur aan bijzondere artiesten op. Van de concrete poëzie van Erik J de Jong, de sonische landschappen van Lucas Kramer en de geluidsemoties van Kevin Verwijmeren tot de lo-fi noise van Glice, het urgente bass & sax lawaai van Albatre en de anarchie van de ‘Garbage Trash Noise Hooligans’ Fckn’Bstrds. Dat het een enerverende en opzienbarende avond werd zal niemand verbazen.

De finissage van Parallel #3 vond op op 20 april j.l. plaats in Poppodium Nieuwe Nor i.s.m. (h)ear Audioresearch De presentatie van Parallel #4 is op 11 mei in dezelfde zaal. Meer info over Parallel vind je hier. Foto’s: René Bradwolff.