Written on 27/04/2017 at 14:28 by Monica Dols

Expositie: een extra chromosoom geluk door Mary Kouwenhoven

Persoonlijk. Dat is de expositie die Mary Kouwenhoven ons laat zien. Persoonlijk, want bij binnenkomst staat Mary duidelijk zichtbaar in de ruimte en stapt ze op je af. Ze spreekt je aan en ze spreekt vrijelijk. Over haar broer, waar de oorsprong ligt van deze expositie. Haar broer, die met een mengeling van pech en de handicap van zijn handicap (namelijk, zich niet goed kunnen uiten) na een val vochtophoping in zijn longen kreeg, en overleed. Als eerbetoon aan hem, maar ook aan alle andere mensen met een Down Syndroom, startte Mary de expositie. Het is belangrijk voor Mary dat de mensen er opstaan zoals ze zijn. Maar het liefst ook met de mooie kanten die een syndroom met zich mee kan dragen. Een karakteristiek gezicht, een liefdevolle uitstraling, een dromerige kant. Ze tonen als de mensen die ze zijn. Maar dan even niet in die vaak typische pose van de “gehandicapte”. Geen overduidelijke wapperende handjes, of stereotypische bewegingen. Gewoon, mensen. Mary weet over elke foto wel een heel verhaal te vertellen. Ze heeft respect voor de mens op de foto en ze weet dat goed op haar foto’s over te brengen. Openheid, dat wordt direct gemerkt, aldus Mary. Doe je aardig, maar ben je dat niet, dan prikken ze daar binnen een mum van tijd doorheen! Bij de expositie liggen op een tafeltje geplastificeerde A-4tjes. Daar staan ook foto’s op, met een uitleg. De expositie leek nogal klein en compact toen ik er binnenstapte. Maar Mary zorgt ervoor dat je niet alleen mooie foto’s ziet, je krijgt een prachtig levend beeld.

De expositie is komend weekend ook nog te zien in t Blauwe Huis Heerlen. Dan is er tevens een geluksweekend. Volg de facebookpagina voor meer info.