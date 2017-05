De weelderige herrie van Lazy Queen

Zaterdagavond ronkten de gitaren weer ouderwets in de Oefenbunker. Het toverwoord was stoner maar die term dekte de lading bij lange na niet. Opener Mantra Maze uit Utrecht paste nog het best in dat plaatje, met hun sterk aan Kyuss refererende sound. Zwaar, vet en met een aanstekelijke groove. Als tweede band trad het Heerlense Sugar Plum Fairy voor het voetlicht met een iets alternatiever en bij vlagen jazzier geluid (als de term stonerjazz nog niet bestaat is hij bij deze gedeponeerd) en een verzameling afwisselende en vaak meeslepende songs, waarin de sologitaar geregeld een hoofdrol opeiste. Toch was het afsluiter Lazy Queen dat de show stal. De energieke New Yorker Henrik Søberg verzamelde enkele jaren geleden een stadsgenoot en twee Noren om zich heen, draaide de volumeknop richting 11 en balanceert met zijn band sindsdien op een strak koord tussen punk- en psychrock. Een explosieve cocktail van grootstedelijke herrie en weelderige gitaren. Jesus & Mary Chain en Pixies samen met Steve Hillage in een aftandse garage in Brooklyn. Maar dan in Landgraaf. In een akelig lege Oefenbunker. Iets met thuisblijvers en ongelijk. Zij zullen het moeten doen met bijgaande foto’s. Gemiste kans mensen!

Gezien: Lazy Queen, Sugar Plum Fairy, Mantra Maze in Oefenbunker, Landgraaf (29 april 2017). Foto’s: René Bradwolff.