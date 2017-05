United: Support Global Exploration Mongolië 2017

Written on 07/05/2017 at 09:57 by Danielle Quadakkers



In de zomervakantie gaan wij, 31 leerlingen van het Bernardinuscollege, met Global Exploration naar Mongolië. Het doel hiervan is dat we mensen helpen en tegelijk kennis maken met de plaatselijke cultuur. Het grootste project dat we opzetten is dat we Engelse lessen geven aan kinderen uit mijnwerkersdorpen en ze tegelijkertijd een super leuke zomer bezorgen. Verder knappen we o.a. een kindertehuis op en brengen we tijd door met kinderen die op vuilnisbelten leven. Dit alles kost natuurlijk veel geld. Daarom moeten we elk 1800 euro aan sponsorgeld ophalen.

Heb je zin in een dik feest en wil je ons steunen? Met de dj’s: Boscha Nova, De Nuts, 2Bad, Ricky Ray en Nilsen & Ritch gaan we los op 10 juni in de Nieuwe Nor in Heerlen! De deuren gaan open om 22.00 uur en om 04.00 is het afgelopen.

Dus ben jij 16+ en heb je zin om helemaal los te gaan voor de vakantie begint? koop dan nu je kaartje!

Tickets kosten bij de voorverkoop 6,50 euro en bij de avondkassa 8 euro. Je kan ze vanaf NU kopen op de site: https://www.nieuwenor.nl/programma/united-global-exploration-nieuwenor



of op het Bernardinuscollege bij:

-Camiel Simonis

-Tom Cremers

-Anne-Fleur Wildenburg

-Jenny Smeets

-Bente van Laar

-Fleur Walda

-Ivy Kockelkorn

-Sterre Zambon

Wil jij graag helpen, zonder dat je voetjes van de vloer moeten? Dat kan natuurlijk ook!

Donaties kunnen gemaakt worden op:

NL02INGB0660732750 t.n.v. Bernardinuscollege Heerlen onder vermelding van; Xplore 2017 Mongolië en Nieuwe Nor Crew.

En doneer jij € 25,00 of meer? Dan krijg je een groetkaart uit Mongolië

Tot dan!

-United Crew

Check ook onze Facebookpagina voor meer informatie:

https://www.facebook.com/SGEUnited/