Loud and rising in Heerlen

Written on 17/05/2017 at 10:50 by Marco Smeets

Neerlands hardcore-trots No Turning Back bestaat 20 jaar en viert dat met een Loud & Rising clubtour. Afgelopen vrijdag stond dat decibellencircus in Heerlen, waar in het kielzog van de feestvarkens ook For I Am King, Deathtrap, Probation, Superhero Status en 18 Miles vol gas gaven. De eerste drie speelden samen met de headliner in Poppodium Nieuwe Nor, de laatste twee om de hoek bij Café Bluff, home of 045 hardcore en andere undergroundmuziek. Een mooie combinatie die navolging verdient, in deze regio die ooit toonaangevend was in het genre. Onze fotografen René en Katharina zijn niet bang voor een moshpit meer of minder en kwamen terug met de volgende beelden.

Gezien: No Turning Back, For I Am King, Deathtrap en Probation in Poppodium Nieuwe Nor, Heerlen (foto’s: René Bradwolff) / Superhero Status en 18 Miles en Café Bluff, Heerlen (foto’s: Katharina Sogeler) – 12 mei 2017.