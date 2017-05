Parkstad Popstad op Pinkpop

Written on 29/05/2017 at 11:04 by Marco Smeets

Aanstaande vrijdag gaat in Landgraaf de 48ste editie vanvan start. Naast grote namen zoalsenbiedt het festival een programma dat zo divers is dat we aan de ene kant de loeizware metal vankunnen beluisteren en aan de overkant van het spectrumaantreffen. Onze speciale aandacht gaat uiteraard uit naar onze eigen Parkstad Popstad helden. Want naastenstaan ook The Ten Bells en Lotte Walda in het tijdschema. Beiden kwamen onlangs met nieuw werk. The Ten Bells slingerde de videoclip van Commence de wereld in, waar Lotte het nummer Out Of The Circle presenteerde. Wij wensen beiden veel succes op Pinkpop. Gaat dat zien!

Pinkpop 2017 zal op 3, 4 en 5 juni plaatsvinden op Megaland in Landgraaf. De Afgrond doet via Instagram, Twitter en Facebook live verslag vanaf het festivalterrein en zal later terugblikken met diverse (foto)reportages. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor alle dagen, deze zijn online te verkrijgen via Ticketmaster en als hard copy bij Satisfaction Records Heerlen.