Mekanik Kommando / Soft Kill

In de jaren ’80 was Mekanik Kommando een gevestigde naam in de vaderlandse new wave scene. Met een indrukwekkende lijst releases tussen 1980 en 1988 en een net zo interessante als spannende mix van cold wave, eighties electro en experimentele muziek. Sinds dit jaar is de band uit Nijmegen weer actief. Ter ondersteuning van het opnieuw uitgebrachte debuutalbum It would Be Quiet In The Woods If Only A Few Birds Sing. Met uitzondering van enkele gedateerde ritmes klinkt Mekanik Kommando bij vlagen nog net zo verfrissend als destijds. Ondanks haar cold wave stempel nooit te somber, met dank aan de speelsheid en ogenschijnlijke naïviteit die het drietal (twee basgitaren en electronica) in haar muziek stopt. De groep brak in 1981 door dankzij een flexidisc bij de eerste editie van het muziekblad Vinyl, dat repte over “goed doordachte en hecht doortimmerde elektronische popsongs vol verrassingen”. En dat klopt 36 jaar later nog steeds. Zoals blijkt in de Nieuwe Nor, waar Mekanik Kommando aantreedt als support van het Amerikaanse Soft Kill. Dat trio maakt minder indruk met rechtlijnige claustrofobische post-punk uit de Chameleons school. White Lies maar dan zonder de pathos en euforie. Zeker niet slecht maar bij gebrek aan spanning op den duur toch wat eentonig. Het is dan ook vooral Quiet In The Woods en ander Mekanik vinyl dat na afloop gretig aftrek vindt bij de merchandise stand. Mekanik Kommando smaakt duidelijk naar meer.

Gezien: Mekanik Kommando en Soft Kill in Poppodium Nieuwe Nor, Heerlen op 25 mei 2017. Foto’s: René Bradwolff