“Ritual Howls create a surreal, introspective gloom that could fuel a disco in hell, a soundtrack to your favorite nightmares and most grisly fantasies.” De bio op Facebook liegt er niet om en is voldoende reden om de band te checken tijdens de eerste dag van haar eerste Europese tour. Die brengt het trio met de trein naar Landgraaf waar enkele tientallen bezoekers worden ondergedompeld in een donkere en sfeervolle geluidsmix die een voorliefde voor Sisters Of Mercy, Bauhaus en Skinny Puppy verraadt. Oftewel new wave, gothic en industrial. Maar dan met een aangename twist want Ennio Morricone kijkt soms om de hoek en geregeld klinkt er surf door in de macabere songs die zo op een David Lynch soundtrack hadden gekund. Bijzonder? Bijzonder! En bijzonder goed. Want de mannen hebben er zin in. Ver van huis maken ze er een strak, afwisselend en meeslepend ‘feest’ van en voelt de Oefenbunker een dik uur lang daadwerkelijk als die disco in de hel.

Gezien: Ritual Howls op 1 juni 2017 in de Oefenbunker, Landgraaf. Foto’s: René Bradwolff