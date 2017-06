Written on 15/06/2017 at 08:19 by Simone van der Sleen

Een avondje onbezonnen lachen, gieren en brullen met de nodige dijenkletsers door de crème de la crème van cabaretiers van de lage landen. Dat is wat er afgelopen donderdag op mijn programma stond. JCI land van Herle organiseerde in samenwerking met Parkstad Limburg Theaters de show Just Comedy. Leedvermaak, gênante gebeurtenissen en geniale imitaties van zowel kakelfris talent als legendarisch bekende namen. Maar wie er zouden komen? Ik had werkelijk geen idee, maar vol verwachting klopte mijn hartje…

Eind mei krijg ik, na aanleiding van mijn aanmelding voor de Afgrond, een e-mail van Remy Vorage namens het bestuur van JCI (Junior Chamber International) land van Herle. Zij hebben voor deze avond een samenwerkingsverband met PLT. Nu heb ik wel al eens vaker van de naam JCI gehoord, maar nog nooit echt verdiept in wat ze doen. Ik dacht altijd dat het een oud studentenkorpsclubje was, dat gezellig borrelt en netwerkt met elkaar. Maar daar had ik het eens even goed mis!

Ik ontmoet Remy ruim voor aanvang van de show Just Comedy om wat achtergrondinformatie te verzamelen over de samenwerking tussen JCI land van Herle en PLT. Voor deze avond verzorgen zij onder andere de promotie via flyers en social media voor de show Just Comedy. In ruil daarvoor gaat een deel van de opbrengst van deze avond naar een maatschappelijk of cultureel goed doel in Parkstad. Welk doel dat is, dat is nog niet besloten. Dus ben of ken je een maatschappelijk of cultureel goed doel? Laat vooral van je horen.

Wist je trouwens dat de opbrengst van de vorige Just Comedy show naar Villa Proosdij in Klimmen is gegaan? Daar hebben ze een bloementuin gesponsord. De kleurstof die uit deze bloemen wordt gewonnen, wordt gebruikt op basisscholen om mee te kleuren. Ook heeft JCI land van Herle zich in het verleden ingezet voor onder andere de Geboorte Kamer in het toenmalige Atrium, heeft zij naaimachines geschonken en zette ze zich ook in voor Stichting Spelend Kind.

Dat JCI een netwerk is dat zich inzet op maatschappelijk en sociaal vlak, had ik gelezen op de website, maar de achtergrondinformatie over het wel en wee van JCI land van Herle, en de hoe deze groep mensen een steentje bijdraagt aan de cultuur en kunstzinnigheid van Heerlen, dat was voor mij een hele positieve en aangename kennisverrijking.

En dan moet de show Just Comedy nog beginnen.

Zoals ik hierboven al aangaf, had ik totaal geen idee wie in de kakelfrisse en legendarische line-up zouden verschijnen. En dat is waar ik voor een tweede keer totaal verrast ben geworden. Onder leiding van MC Wilko zijn vervolgens Tobi Kooiman, Arie Koomen, de Amerikaan Greg Shapiro (America First, Netherlands Second, van Zondag met Lubach) en onze zuiderbuur William Boeva als geniale afsluiter het podium opgeklommen. Een avond vol leedvermaak, imitaties en seks met Badr Hari… jah, je had er bij moeten zijn..

Just Comedy was op 8 juni te zien in Parkstad Limburg Theater

JCI land van Herle organiseert op vrijdag 7 juli een oud-nieuw leden borrel. Dus ben jij nieuwsgierig geworden, wil jij meer weten over en kennismaken met de mensen achter deze club? Kom dan gerust een kijkje nemen. Hou de website in de gaten voor meer details over de borrel. Heb je andere vragen of suggesties voor JCI? Stuur gerust een e-mail naar landvanherle@gmail.com.