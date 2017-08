Notorious IBE 2017 (part 2)

Written on 10/08/2017 at 20:57 by Simone van der Sleen

Van klassieke muziek tot pop en van hiphop naar reggae. Elke beat die ik hoor, zacht of een hard, mijn lijf beweegt nog steeds op elk muzikaal geluidje dat ik hoor. In mijn hoofd flitsen de beelden van bewegende dansers weer voorbij. Van hele kleine gedetailleerde bewegingen tot de sierlijke draaien en de meest waanzinnige stunts. Ze staan op mijn netvlies gebrand. Ik heb afgelopen weekend dansers in alle mogelijke en onmogelijke posities gezien. Zittend, liggend of staand. Kortom het was afgelopen weekend een groot feest met het The Notorious IBE 2017 in Heerlen. Ik hoop dat jij, net als ik, je muzikale en dansende hart flink de kost hebt kunnen geven. Foto’s: René Bradwolff

The Notorious IBE is het grootste urban dance evenement van Nederland. Op zeven verschillende locaties door het centrum zijn dansers van over de hele wereld te bewonderen. Van een klein manneke uit Japan, die gevolgd wordt door een filmploeg om elke beweging van hem vast te leggen, tot Iraanse dansers die de tijd nemen om aandacht te vragen voor de huidige situatie in de wereld waarin niet iedere danser een visum kan krijgen om zijn hart en passie te volgen. Ook waren er Finse en Poolse filmploegen aanwezig om alles moves van hun favoriete breakdancer, Bboy of hiphopper vast te leggen.

Het was een eer om onderdeel te mogen zijn van en om deze danscultuur te mogen ervaren afgelopen weekend. Een top organisatie, die met haar positiviteit de regen weg gekregen heeft door iedereen bij de kassa van een zonnebril te voorzien. Ook voor de innerlijke mens is goed gezorgd met een food court en zeer betaalbare drankjes.

Tijdens de after party heb mij ook aan een paar dansjes gewaagd op de dansvloer. Maar niks vergeleken bij de moves van deze talenten. Want laten we eerlijk zijn.. als ik deze dansers na zou doen, dan heb je green breakdance maar breekdance.

The Notorious IBE 2017 vond plaats van 4 t/m 6 augustus in Heerlen Centrum