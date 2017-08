Het is weer Cultura Nova tijd dus tijd voor bezoekjes aan leuke, spannende en interessante voorstellingen. De eerste was voor mij een bezoek aan Cirque Berserk. Na het lezen van ‘een circus in theatervorm’ was ik meteen enthousiast. Ik denk dat ik de laatste keer als kind van 8 (dat is dus 36 jaar geleden…) een circus bezocht maar gelukkig kende dit moderne circus nog wat oude vertrouwde elementen. Nee, geen dieren (en dat is maar goed ook!) maar wel clowns, acrobatiek in de lucht, lenige dames en heren maar ook een ballet act, messenwerper (inclusief dame op ronddraaiende schijf) en motorrijders. Via een speciale mededeling vooraf werd trouwens melding gemaakt van het feit dat je je telefoon aan kon laten staan tijdens de voorstelling en foto’s, filmpjes etc mocht delen via sociale media. Dat is mij helaas niet gelukt vanaf rij 12 maar gezien de hoeveelheid berichten op Instagram met de tag ‘cirqueberserk’ wordt aan deze oproep massaal gehoor gegeven.

De voorstelling zelf was een constante stroom van artiesten op de bühne van het Parkstad Limburg Theater. Het ene optreden was nog niet afgelopen of het andere optreden begon al, veelal begeleid door opzwepende harde muziek en lichteffecten. Tijdens het kijken bekroop me dan ook meermalen het gevoel hoe dit eruit had gezien zonder die ‘special effects’. Een stuk minder spectaculair, dat is zeker. Uit de recensie van The Sun haalde ik trouwens: ‘great for kids and even better for adults’. Eens, behalve dan wat betreft de ‘clowns act’. Achter mij gierden de kinderen van het lachen en lagen ze zowat onder hun stoeltje, ik kon amper een glimlach produceren. Kwestie van smaak…

Persoonlijk vond ik het gedeelte na de pauze een stuk interessanter dan voor de pauze. Met meer actie en een act waarbij een dame, liggend op haar rug, allerlei attributen op haar voetjes liet balanceren en bewegen. Geweldig om te zien. Ook spectaculair, motorrijders in een grote bal op het podium. Voor de pauze waren dat er twee tegelijk, na de pauze vier. Ik denk dat er een aantal mensen hun ogen dicht hebben gehouden van de spanning.

Conclusie, ondanks de vrij hoge toegangsprijs biedt Cirque Berserk bijna twee uur lang vermaak op hoog niveau met voor mij hier en daar een uitschieter naar beneden maar zeker ook naar boven. Want ja, ooit als ik veel tijd heb, wil ik ook leren hoe ik attributen kan laten balanceren op mijn voeten.

Cirque Berserk was te zien op dinsdag 22 augustus in het Parkstad Limburg Theaters