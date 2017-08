In het kader van Cultura Nova bezocht ik afgelopen donderdag ‘Aliunde: beleef de futuristische wereld van de romeinen’. Dit visuele experiment vond uiteraard plaats in het Thermenmuseum, daar waar je al jaren een echt Romeins bad kunt bezoeken. Ik was er de afgelopen jaren twee keer en vond de aankondiging van Cultura Nova dat je tijdens de voorstelling met dank aan ‘augmented reality’ (AR, waarover later meer) nu echt in de wereld van Romeinen kon stappen, de moeite waard om nog eens te gaan.

Maar ja, als je met AR werkt, kan het wel eens voorkomen dat je technische problemen hebt, zeker als er gewerkt wordt met AR-brillen die net op de markt zijn en nu voor de eerste keer gebruikt gaan worden (of dat verstandig is tijdens een grootschalig evenement zoals Cultura Nova, is een ander verhaal…). Helaas hadden wij (ik had mijn vriend meegenomen) last van die technische storingen waardoor de voorstelling van donderdagavond 22,15 uur dik 35 minuten later begon. Dat kan gebeuren maar dat je dan daarna niet voldoende wordt voorgelicht en maar een AR-bril per koppel krijgt vond ik al wat minder. En dat je dan tijdens het rondlopen de filmpjes niet allebei kunt bekijken maar dat je een keuze moet maken, daar baalde ik van. Gelukkig kregen wij en de andere acht deelnemers na afloop het aanbod om nog een keer terug te komen zodat we beiden alles nog eens konden zien maar door logistieke omstandigheden hebben we daar geen gebruik van kunnen maken. Ok, tot zover maar wat hebben we dan wel gezien?

Het Thermenmuseum in het donker bezoeken is echt een belevenis, zeker als er alleen verlichting is door middel van ‘black light’ is en er een onheilspellend muziekje uit de boxen klinkt, best spooky eigenlijk. We kregen eerst een ultrakorte uitleg van AR (met behulp van de computer worden extra elementen toegevoegd aan de werkelijkheid) en zagen daarna in de filmzaal een introductie ‘filmpje’. Nou ja, het was niet echt een filmpje maar een soort ‘beam me up’ voorstelling waarbij het badhuis werd geïntroduceerd. Daarna volgde de uitleg van hoe de AR bril te gebruiken en mochten we een wit ‘ontdekkersjasje’ aantrekken. Dat zorgde in het museum zelf voor een leuk sfeertje, al die mensen met een witte bril plus een wit jasje in het donker met black light. Rondom het bad stonden zes zuilen die ieder een eigen thema hadden waarmee de wereld van de Romeinen uitgebeeld werd. Zoals eerder gezegd konden we door de technische problemen niet alle filmpjes gezien dus ik heb er drie van de vijf gezien. Het is een bijzondere ervaring als je zo’n bril opzet, de koptelefoon op je oren doet en je ineens een Romein voor je ogen ziet die in een bad gaat zitten. Of een Romeins echtpaar waarbij je hun levensverhaal door de koptelefoon hoort. Maar dat het die avond voor mij echt ging leven in het Thermenmuseum, nee helaas niet. Daar waren de (ik noem het maar even) animaties te simplistisch voor en de verhaaltjes te kort. Waarschijnlijk (ik weet het wel zeker) had ik vooraf ook te hoge verwachtingen. Overigens complimenten voor de medewerkers van het Thermenmuseum en Cultura Nova (en na de voorstelling ook de medewerkers van Akatak) hoe ze omgingen met de storing en er voor de wachtenden het beste van probeerden te maken!

Een voorstelling met potentie, dankzij de AR techniek die vast nog voor veel mooie dingen gaat zorgen in de nabije toekomst, daar ben ik van overtuigd. Dus ik kom graag over een jaartje (of twee) nog eens terug voor een Romeins onderonsje in een donker Thermenmuseum.

Gezien: Lotte Milder: ‘Aliunde, duik de Romeinse wereld in’ in het Thermenmuseum in Heerlen.