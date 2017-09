Cultura Nova NNNacht

Written on 01/09/2017 at 09:41 by Mike Kramer

Cultura Nova 2017 was er eentje om niet te vergeten. Met een ietwat nieuw recept, een flinke uitbreiding van het aantal voorstellingen en meer aandacht voor de kwaliteit van de muzikale inlijsting trok het festival zo’n 63.000 bezoekers. De avonden bij het tot ‘Klein Berlijn’ omgetoverde Schelmenhofje waren ongekend, de programmering in de Spiegeltent trok veel bezoekers, het Royal Theater stond als vanouds in de spotlights met een druk bezocht concert van Lambchop. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was programmeerde Parkstad Limburg Theaters i.s.m. poppodium Nieuwe Nor een dance avond vol avontuurlijke techno, hiphop en elektronica onder de naam Cultura Nova NNNachten in de Limburgzaal. Foto’s: René Bradwolff

Even was er sprake om het event te verplaatsen naar de Nieuwe Nor, want in eerste instantie verliep de voorverkoop niet geheel naar wens. Dat bleek op de avond zelf gelukkig reuze mee te vallen zodat er met zo’n 250 enthousiaste bezoekers een vet feestje kon worden gebouwd. De podiumopstelling was avontuurlijk. Er bleek gekozen voor een brede opstelling. Zo kwam elke artiest evenredig aan bod en werd het beeld van hiërarchie vermeden. Afwisselend speelde een ieder op gelijk niveau waarbij enkel de monitors dienden te worden verschoven.

Vermeldenswaardig waren ook de visuals van Kijkbuiskinderen. Strakke sfeervolle animaties begeleidden de muziek. Jammer dat de lichtman soms teveel strooilicht ervoor gooide waardoor de strakheid van de visuals soms schade werd aangedaan. In mijn optiek een aandachtspunt van belang, zeker voor de synergetische beleving zoals dat veelal in de dance scene wordt gewaardeerd.

De aftrap viel te beurt aan de Heerlense producer en DJ Luisterwaar aka Luc Derks. Luisterwaar bracht al enkele albums uit op het Hamburgse Saturate! Records en het in San Diego, California gevestigde Liquid Geometry. Zijn set getuigde van een goede kennis van diverse genre’s als breakbeat, eclectic electronics, glitch en post dubstep en hij verweefde het geheel in een strakke mix met een trippy sound, sterke bass beats met hier en daar een vleugje hip-hop, wat achteraf gezien zorgde voor een welkome afwisseling op deze avond. Het klokt als een rijk gevulde soep, en dat was het ook. Blijf deze jongen volgen, want mijn gut feeling zegt dat we nog veel meer moois van hem gaan horen.

Kubus (Bart van de Werken) staat bekend als Nederlandse producent, veelal als de man achter buitengewone hiphopproducties uit het afgelopen decennium. Zo haalde hij o.a. faam met duo Kubus & Sticks en solo. Kubus’ wortels gaan verder terug; naar de vroege rave dagen, waarbij ruwe analoge beats en brutale elektronica samenkomen. Zijn ‘geluid’ is dan ook een fusie van techno, electro en hiphop. Hij blijft zijn eigen grenzen verleggen en de experimenten uitgevoerd op zijn modulaire en hardware synths laten een wetenschapper in een laboratorium zien. Speels enerzijds, doordrongen van kennis anderzijds. Zo ook in zijn set tijdens de Cultura Nova NNNacht, waarbij hij als eerste aftrapte met een indrukwekkende ‘live set from scratch’.

De vlam zat er na Kubus al flink in. Het was echter Sjamsoedin die ervoor zorgde dat het feestje pas echt op gang kwam. Dat lag niet in de laatste plaats aan het feit dat tijdens zijn set het maximum aantal bezoekers van de avond was bereikt, de alcohol rijkelijk vloeide en de zaaltemperatuur respectabel hoog lag. Sjamsoedin’s set was technisch gezien bedenkelijk. Een laptop en een controller waren zijn enige wapenfeiten, waardoor de sceptici wellicht uitgenodigd werden tot twijfel over een al dan niet live set. Eerlijkheid gebiedt ondergetekende te zeggen dat dat het laatste was waar men zich druk over zou moeten maken. Tenslotte bediende hij zichzelf wel van een zogenaamde visual-synthesizer, waarmee hij zijn beats fraai ondersteunde met lichtkunst. De set met diepe warme house en techno was om je vingers bij af te likken. Hij bleek de enige van de avond die zich het meest met de 4/4 beat bezig hield, en zijn kunde als DJ kwam daardoor echt goed uit de verf.

En dan Colin Benders. Het nieuwe wonderkind binnen de wereld van de modulaire synths. Muzikant en producer Colin Benders kennen we al als Kyteman met zijn Kyteman Orchestra. Hij ruilde zijn trompet en orkest in voor een modulair synthesizer gelijkend een cockpit. Hoewel hij van instrument is gewisseld, blijken er veel overeenkomsten te zijn met zijn vorige werk. De zoektocht naar een bepaalde sfeer en energie en het intuïtief kunnen spelen komen terug in de laatste constellatie van zijn instrumenten. Zo demonstreerde hij dit jaar al eerder op STRP en Dekmantel festival zijn kunde en voorliefde voor zijn nieuw ingeslagen pad.

Met zijn zelfgebouwde installatie van modulatoren, filters, effectenracks, potmeters en kabels creëerde Benders een bedwelmende elektronische set vol unheimliche sferen en stampende techno. Zijn set was deels geimproviseerd. Geheel bestaande uit analoge elektronische muziek, geen laptop, geen usb-stick, maar zover we kunnen inschatten wel met gebruik van een sequencer om toch de boel aan elkaar te breien. Het mocht allemaal. Het publiek was er helemaal klaar voor, Benders had er klaarblijkelijk veel zin in, en zodoende waren beide partijen volledig op hun wenken bediend. Chapeau Cultura Nova voor deze inzet!



Gezien: Cultura Nova NNNacht met Colin Benders, Sjamsoedin, Kubus, Luisterwaar en Kijkbuiskinderen (26 augustus 2017 / Limburgzaal, Parkstad Limburg Theaters, Heerlen) i.s.m. Poppodium Nieuwe Nor.