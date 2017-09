Written on 11/09/2017 at 08:20 by Danielle Quadakkers

Om maar met de deur in huis te vallen, ik ben geen toneelkenner dus dit is puur een persoonlijke interpretatie van de toneelvoorstelling De Vader (van Florian Zeller). Een show die op dit moment niet alleen in Nederland vertolkt wordt maar ook in meer dan 30 andere landen. Terecht? Ja zeker, De Vader is een prachtige tragikomedie over André (gespeeld door Hans Croiset), een man met beginnende dementie. Hij woont nog alleen, maar zijn dochter Anne (een mooie rol van Johanna ter Steege) ziet in de eerste scène met lede ogen toe, dat dit eigenlijk niet meer kan. André heeft namelijk ook al een aantal verzorgsters versleten die hij onder andere beticht van diefstal. En dan volgt al meteen het eerste verwarrende stuk in de voorstelling…

In de volgende scène wordt Anne namelijk gespeeld door een andere actrice. Met andere woorden, je bent als bezoeker in dezelfde verwarring als André. Hé, hoe zit dit precies?’ Dit herhaalt zich nog een aantal malen tijdens de voorstelling zodat je als bezoeker meegezogen wordt in de verwarrende wereld waarin André leeft. En die verwarring wordt alleen maar groter want tussen elke scène wordt er iets (een stoel, een tafel, een glas etc.) van het toneel verwijderd. Je ziet André (een glansrol van Hans Croiset) steeds verder wegglijden. Is hij eerst nog een man van de klok, op een gegeven moment denkt hij dat hij vroeger tapdanser was. En dan is het er het moment waarop hij zich afvraagt waarom hij midden op de dag nog in zijn pyjama rondloopt. Tegelijkertijd worstelt dochter Anne ook. Ze wordt verscheurd tussen kiezen voor haar eigen leven en het verzorgen van haar vader. In de laatste scène zien we op het toneel een ziekenhuisbed staan met daarop een ontredderde André. Hij mist Anne, weet niet waar hij is en vraagt zich vertwijfeld af (nadat de verpleegster verteld heeft wie ze is): ‘En wie ben ik?’

Een ontroerende toneelvoorstelling die een groot aantal bezoekers tot tranen roerde op die regenachtige vrijdagavond en ook bij mij prikte de tranen… Extra mooi dus dat er samen gewerkt wordt met ‘Alzheimer Nederland’ die een informatiestand hebben ingericht waar bezoekers zich voor en na de voorstellingen kunnen laten informeren over dementie maar ook over de bijeenkomsten in deze regio voor mantelzorgers. Meer informatie kun je hier vinden.

De show De Vader was vrijdag 8 september te zien in Parkstad Limburg Theaters