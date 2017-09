PlayField / #2 BIAS

Written on 12/09/2017 at 19:22 by Simone van der Sleen

De vraag van de avond: “wat blijft er over van onze individuele keuzes op het moment dat ze in een big data set terechtkomen?“ In een interactieve sessie worden onze individuele keuzes, op een speelse wijze, teruggebracht tot datgene wat ze voor een computer voorstellen; een algoritme. Onderscheiden we ons door onze keuzes van de rest? Of is het een illusie te denken dat we zelf nog kunnen kiezen wanneer een intelligent systeem het overneemt?

Braaf zit ik met 17 andere ‘genummerde’ mensen in de Brightlands Smart Services Campus. Deze nummers spelen de hele avond een cruciale rol, samen met 20 begrippen die we samen benoemen om mensen te omschrijven. Begrippen als sassy – ordinary – sexy – unsexy – hairy – bald. In de zaal waar we zitten staan kastjes waar een headsets op ligt met een webcam of een schermpje. Ook hangen er witte ‘genummerde’ ballonnen aan. Het is de bedoeling dat we iedereen bij het kastje gaan zitten dat hetzelfde nummer heeft dat we eerder vanavond gekregen hebben. Het headset gaat op en we krijgen instructies…

Er worden verschillende connecties opgezet waarbij je twee minuten lang het gesprek met iemand aangaat. Vier keer vragen stellen en vier keer vragen beantwoorden. Na die twee minuten wijs je aantal begrippen die je eerder die avond benoemd hebt toe aan de persoon die je gesproken hebt. En uiteindelijk wijzen we allemaal nog vijf begrippen aan die een betrouwbaar persoon volgens jou zou moeten bezitten. Dit alles wordt in het smartscherm wat we voor ons hebben vastgelegd en ‘live’ gemonitord. De verzamelde data wordt op een enorm groot schoolbord voor ons uitgetekend. De tekeningen van Einstein zijn er niks bij. Erg indrukwekkend.

Het eerste resultaat wordt bekendgemaakt. Want op basis van de begrippen die mensen mij toegekend hebben na een gesprek van twee minuten, gecombineerd met de begrippen die een betrouwbaar persoon moet bezitten… is de conclusie dat ik dus niet betrouwbaar ben.

En vanuit daar wordt het alleen maar erger. Zo erg dat ik zelfs gevraagd wordt de zaal vroegtijdig te verlaten. Mijn data, geïnterpreteerd door een ‘intelligent systeem’, geeft aan dat ik het perfecte algoritme van de groep verstoor!

Dus wat blijft er over van onze individuele keuzes op het moment dat ze in een big data set terechtkomen? Nou, helemaal niks! Je persoonlijke keuzes worden door een computer geïnterpreteerd en geven resultaten waarbij er geen enkele ruimte is voor context. Zou dit dan een ‘perfect’ algoritme zijn?

Meedoen aan deze interactieve sessie was ontzettend leuk en leerzaam. Maar voor mijn zelfvertrouwen was het iets minder geslaagd.

Playfield gedurende Cultura Nova te ervaren in de Brightlands Smart Services Campus en staat 10-11-12 november met het nieuwe werk Rumor in Heerlen. Meer informatie vind je op Facebookpagina van playField.