Written on 16/10/2017 at 09:53 by Lidia Carreno

Het is 8 oktober 2017 en ‘The Teacher’ is terug in Heerlen. KRS-One. Ditmaal in de Nieuwe Nor. De zaal is vol. Inclusief balkon. Oud en jong staan bij elkaar om deze gepassioneerde rijmfanaat te zien performen. Foto’s: René Bradwolff.

De uit Heerlen afkomstige rapper Lucas Houben is al flink wat jaartjes bezig en onder de naam Ellmatic bekend als lid van de Heerlense hiphopformatie Het Verzet. Samen met Blabbermouth en Astronout – ook leden van Het Verzet – presenteert hij als voorprogramma zijn nieuwe album ‘Face The Blank Page’. Sneadr-music en DJ Vieze Vingerz bakken deze avond de beats en scratches. Ellmatic geeft een vloeiende flow met zeer fijne beats. We verheugen ons op meer. Zijn stemgeluid is lekker.

KRS-One komt energiek het podium op maar is al direct niet tevreden met het geluid. “Up-Up-Up!!!!” roept hij meerdere keren. “Is this all you got?” Ook vindt hij het publiek te rustig. “Listen y’all… THIS IS NOT R&B! THIS IS HIPHOP!”

Voor de geluidsmannen is het nu even pittig. Tijdens de live-soundcheck geeft hij filosofische lessen over wereld, maatschappij en media. Ook geeft hij aan dat we goed moeten luisteren naar de lyrics. En vooral niet naar de radio. En dat we niet naar het nieuws moeten kijken. Zijn credo: vindt je eigen pad. Vorm je eigen mening. “This is hiphop!”

Na een aantal nummers heeft hij een andere mededeling. “Yo, ik ben wat vergeten te zeggen… de show begint nu!” “Woop-woop! That’s the sound of da police!” knalt uit de speakers. Nu is het publiek wél los. Deze plaat kent iedereen. Vooraf wilde hij nog checken wie er in de zaal zijn teksten kent en of er vandaag wel echte hip-hop heads aanwezig zijn. Een beetje teleurgesteld merkte hij op dat er niet veel kenners zijn. Totdat hij een echte fan in het midden van de zaal spotte, die foutloos de tekst opzegde. Hehe, leek hij te denken…

KRS staat bekend om slimme woordspelingen. Rijmverhaaltjes die filosofisch, politiek en maatschappelijk getint zijn. Zo ook vanavond en op zijn nieuwe album ‘The World Is Mind’. Een album met criminal-, spiritual- en (hoe kan het ook anders) political minded lyrics. Kortom, dat waar Lawrence Kris Parker (de echte naam van de rapper) voor staat. Hij laat meerdere malen weten dat de oude hiphopcultuur dood is. ‘Hiphop Speaks From Heaven’ van die laatste plaat is dan ook “dedicated to all the legends from boom bap!” Na de moeizame start wordt het toch nog een feestje.

Tegen het einde van de show vraagt KRS-One of er B-boy’s in de zaal aanwezig zijn en haalt ze on stage. We worden beloond met de breakdance-moves van deze jonge dansers. Nice! Daarna mag Ellmatic nog even het podium op. Samen met de headliner rappen ze een nummer. Genietend kijkt iedereen toe. Mr Sage (a.k.a. Reanys Martis) trakteert na de show nog op wat oldskool hiphop plaatjes.

Het was een fijn avondje. En speciaal. Voor een aantal vrienden van de recent overleden geluidsman Roger King was het concert van KRS-One namelijk ook een laatste afscheid. Hij was een grote fan. Hiphop speaks from heaven…

En de speakers zijn uiteindelijk goed op de proef gesteld.

KRS-One en Ellmatic speelden op 8 oktober jl. in Poppodium Nieuwe Nor, Heerlen