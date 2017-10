Forever Amy; een halfslachtige imitatie of een ode aan…?

Written on 23/10/2017 at 11:07 by Loeki Kemmerling

“Nee, ik kan helaas niet naar je verjaardag komen. Ik ga naar een concert van Amy Winehouse.” “Huh, die is toch dood?” Het is inderdaad inmiddels al zes jaar geleden dat Amy Winehouse is overleden door een alcoholvergiftiging. Maar haar unieke sound blijft voortbestaan, in deze ode aan Amy Winehouse; Forever Amy.

Op zaterdag 14 oktober speelde de van origine Siciliaanse Alba Plano, het repertoire van Amy Winehouse in de Limburgzaal van het Parkstad Limburg Theater. Samen met de originele bandleden van Amy, Dale Davis op de basgitaar; Hawie Gondwe op gitaar; Nathan Allen op de drums; Jim Hunt op de saxofoon en Ben Edwards op trompet, speelden zij hits zoals Back to Black en Rehab maar ook minder bekende nummers zoals Will You Still Love Me Tomorrow? Naar mijn mening heeft Amy Winehouse heel veel betekend voor de hedendaagse muziek. Natuurlijk heeft zij zich laten inspireren door veel jazz, soul, blues en R&B-artiesten. Ook al zou ik dan niet de echte Amy zien, ik had er wel heel veel zin in!

Alba Plano heeft een hele mooie stem, en ik snap dat ze de liedjes van Amy heel precies kan nadoen. Ze zag er ook een beetje uit als Amy; met groot, zwart haar en die classy, sexy jaren 60-look. Het enige dat miste, was de ruwe, rauwe ondertoon van Amy. Tussen de liedjes door zag je op het scherm achter het podium stukjes van de documentaire over Amy Winehouse, waar de originele bandleden hun mening uitten over hun samenwerking met Amy. Dat was heel erg mooi om te zien. Zo vergat je niet dat het echt gaat om een ode aan Amy, ze was nog steeds de ster van de show. Echte die hard fans stonden vooraan en konden alle woorden meezingen. Dat liet Alba ook gebeuren, menig valse toon van een fan kwam naar boven. Ach, ook dat is karakter.

Het doel van het concert was om de muziek van Amy ‘alive’ te houden. Dat vind ik een supermooi idee. Het enige wat erg jammer was, was dat Alba te erg haar best deed om Amy na te doen. Ik heb de documentaire van Amy gezien (echt een aanrader), en ik vraag me of wat Amy zou vinden van deze show. Ik had het idee dat Amy Winehouse vooral muziek wilde maken om ervan te genieten, niet om er roem uit te halen. Het liefst speelde ze kleine shows in haar buurt in Londen en genoot ze van haar vrienden. Dat haar naam nu wordt gebruikt om nog meer geld te verdienen, vind ik dubbel. Ik ben het er zeker mee eens dat de muziek van Amy moet blijven bestaan, maar het was mooier geweest als Alba Plano haar eigen ding deed en alleen de liedjes van Amy zong, en niet Amy wilde zijn.

Gezien: Forever Amy in Parkstad Limburg Theater, Heerlen (14 oktober, 2017).