Written on 24/10/2017 at 09:37 by Marco Smeets

Recycling lijkt tegenwoordig een belangrijke steunpilaar van de muziekindustrie. Elk album van enige statuur kan zich na twee, drie of meer decennia verheugen op een jubileumeditie. Geremastered, gerestyled en veelal voorzien van bonus tracks. Als de betreffende band nog bestaat, wordt er nog een speciale tournee aan gekoppeld waarbij de bewuste plaat integraal wordt uitgevoerd. Fans blij, bands blij, zalen blij, platenlabels blij… Dus, waarom niet? Foto’s: Marc Bogman

Dit jaar wordt onder anderen de dertigste verjaardag van het album George Best gevierd. De veelgeprezen doorbraakplaat van de The Wedding Present. Indie rockers met jengelende gitaren uit Leeds. De plaat met de iconische hoes die de band in het moederland naar de eredivisie schoot. Er verscheen al een nieuw opgenomen versie (George Best 30) en er volgde een jubileum tour.

Heerlen had de eer om de band voor een exclusieve Nederlandse clubshow te ontvangen in Poppodium Nieuwe Nor en afkomstig uit een voormalig kolendistrict had ze goed door waar ze was aanbeland. “It’s an honour to play in the city with the first ever mine water powerstation.”

Het door aanvoerder David Gedge (zijn relaxte presentatie is omgekeerd evenredig aan zijn razendsnelle slaggitaarpartijen) als “the semi-legendary Wedding Present” aangekondigde viertal kende een vliegende start met het pittige Once More. Daarna nam het jammerlijk iets te lange aanloop naar de main dish, waarbij het gebrek aan variatie de gedachten soms deed afdwalen. Die kritiek is overigens niet nieuw en lijkt Gedge niet te deren, zo liet hij zelfs al eens t-shirts maken met de opdruk “All The Songs Sound The Same.”

Maar nadat George Best-openingstrack Everytone Thinks He Looks Daft werd ingezet, waren zelfs de meest verveelde bezoekers ineens weer bij de les. Op de voorste rijen ging menigeen uit zijn of haar dak, achteraan bewogen de hoofden ritmisch op en neer. Niet gek, want nummers als My Favourite Dress, A Million Miles en Give My Love To Kevin zijn genreklassiekers die dertig jaar na dato nog stevig overeind staan.

Het werd uiteindelijk een feest der herkenning in de goed gevulde Nieuwe Nor, waar na afloop vooral vrolijke gezichten de zaal verlieten en de merchandise stand werd belaagd. Met name George Best 30 bleek een gewild item. Fans blij, band blij, zaal blij, platenlabel blij… Op naar de 40.

Gezien: The Wedding Present in Poppodium Nieuwe Nor, Heerlen (28 oktober 2017)