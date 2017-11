De Stem van de Ander van Petra Stienen

Written on 02/11/2017 at 08:03 by Danielle Quadakkers

In de reeks theatercollege’s in het Parkstad Limburg Theater stond afgelopen maandag Petra Stienen op de planken van de Limburgzaal. Helaas was deze maar matig gevuld en dat is extra jammer omdat haar verhaal echt een groter publiek verdient. Maar wie is Petra Stienen nu eigenlijk? Een echt ‘Limburgs maedje oet Remunj’, in 1965 geboren in de nogal beruchte wijk Donderberg (in Roermond dus). Ze gaat na haar middelbare school in Leiden studeren, om precies te zijn Midden-Oosten studies. Ze leert daar ook de Arabische taal en dat brengt haar onder andere als diplomaat in Egypte en Syrië.

Met dit theatercollege ‘De Stem van de Ander’, wil ze graag de andere kant van de het Midden-Oosten laten zien (en vanzelfsprekend is dat niet de ‘terroristenkant’). Ze doet dit aan de hand van een metafoor naar haar eigen jeugd. Want ja, als je in de Donderberg woonde, wilde je maar wat graag naar de andere kant van het spoor, naar het Wilhelminaplein. En dat doet ze, weliswaar onbewust, al als vierjarig meisje als ze op een middag stiekem in haar uppie er op uit gaat. En net zoals zij destijds door een bekende aan zijn hand mee terug ging naar de Donderberg, zo neemt ze ons, op soms humoristische wijze en met Limburgse zinnen, mee naar de wereld van het Midden-Oosten. Naar haar leven als studente maar ook als diplomaat. Welke levenslessen heeft ze daar geleerd en wat betekent dit voor de wijze waarop ze nu in het leven staat? Daarnaast trekt ze parallellen met (alweer) de Donderberg, waar ze 30 jaar na haar vertrek weer terugkomt. Dan blijkt dat de wereld die ze introk, omdat ze zo graag daar weg wilde, ineens ook in haar wijk terecht is gekomen. En hoe gaan die bewoners om met de stem van de ander?

Zoals een mens meerdere lagen heeft (je bent niet alleen man of vrouw, een religie of een land), zo had haar verhaal ook meerdere lagen (taal, cultuur, identiteit). En dat zorgde ervoor dat het bleef boeien en nieuwsgierig maakte naar de boeken. Boeken die ze zowel over haar tijd in het Midden-Oosten schreef als ook haar boek over de terugkeer naar de Donderberg. En dat in correct Nederlands zonder maar een zweempje Limburgs accent. Maar ze kan nog steeds moeiteloos overschakelen naar ‘Remunjs dialect’ en op die momenten voel je de verbondenheid met de voor het overgrote deel met Limburgers gevulde zaal. (

Na de pauze was er tijd voor vragen en gaf Petra ons nog een boodschap mee voor morgen (vandaag dus). Luister ook eens naar de stem van de ander naast je voordeur, ongeacht man, vrouw, religie of land van herkomst…

De show ‘De Stem van de Ander’ was maandag 30 oktober te zien in Parkstad Limburg Theaters