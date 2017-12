Written on 27/11/2017 at 15:23 by Administrator

Nieuwe Honden is een project dat vanuit het Heerlense Arcus College KTM (kunst, theater, media) wordt georganiseerd. Hier werken alle opleiding aan mee die op KTM te vinden zijn: fotografie, video, podiumtechniek, drama en evenementenorganisatie. Sinds de afgelopen twee jaar doen ook andere opleidingen mee, zoals de facilitair-, beveiligings-, koks- en kappersopleiding. Tekst: Katharina Sogeler / Foto’s: Kevin Cordewener

Nieuwe Honden wordt dus geheel gepresenteerd door studenten. Ze krijgen een ruime tijd waarin ze alles kunnen voorbereiden. Bij iedere opleiding is er ook een student die projectleider is, deze houdt in de gaten of alles goed verloopt. De show is een leerproces voor iedereen. Elk jaar weer staan de docenten met verbazing te kijken. Net zoals deze keer. Het was een grote verrassing, onlangs in het theater van Arcus.

Bij binnenkomst werden we doorverwezen naar de grote ruimte waar je een drankje kon doen. Hier kon je een expositie bekijken van foto’s die gemaakt waren door de opleiding fotografie. Op de foto’s zag je de helden van de leerlingen van de opleiding evenementenorganisatie.

Na een drankje konden we het theater in. Ik nam plaats op de tribune en was verrast door het zwarte doek dat van het plafond tot op het podium hing. Toen de show begon werden daar eerst zowel muzikale als politieke helden op geprojecteerd. Hier aansluitend werd er licht geprojecteerd, waardoor je een mooie dans kon zien. De show begon zeer spectaculair. Daarna viel het doek naar beneden en zag ik het podium helemaal. Ik was zeer enthousiast, het podium was weer totaal anders dan de voorafgaande jaren.

De opzet was hetzelfde. Opleiding drama had een kleinere rol en verzorgde dans tijdens de muziek door de opleiding popmuziek. Het thema van dit jaar was Onze Helden. Hierdoor kwamen er veel bekende nummers voorbij. De studenten hadden het goed voor elkaar en de show was weer een verrassing voor iedereen. Alle opleidingen en deelnemers waren goed op elkaar ingespeeld. Ik heb zeer genoten van de productie. De show verbetert elk jaar omdat er steeds bijgeleerd wordt.

Vorig jaar heb ik het zelf mogen meemaken als student. Het is een hele grote productie waarin je met veel mensen moet samenwerken. Het is daarom ook vaak lastig, omdat je met veel mensen moet afstemmen. Maar iedereen deed het goed. Het is toch wel heel tof dat studenten dit voor elkaar krijgen en dat ze er alles voor geven.

Vanaf volgend jaar gaat ook ICT meehelpen met de show, zo werd bekendgemaakt tijdens de eindspeech. Deze studenten worden toegevoegd om alles digitaal zo goed mogelijk op te lossen.

Meer informatie over Nieuwe Honden vindt je op Facebook. Alles over de opleidingen van Arcus lees je hier.